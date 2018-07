Facebook

Nun schaltet sich auch Arnold Schwarzenegger ein: Kaliforniens Ex-Gouverneur sagte, US-Präsident Donald Trump habe bei der Pressekonferenz neben dem russischen Präsidenten Wladimir Putin wie ein "Fanboy" ausgesehen.

Putin hatte bei der Pressekonferenz am Montag in Helsinki mit Trump erneut jede Einmischung in die US-Wahlen 2016 dementiert. Trump stellte sich nicht auf die Seite der US-Geheimdienste, die wie die Ermittlungsbehörden überzeugt von einer russischen Urheberschaft sind. "Ich habe großes Vertrauen in meine Geheimdienstleute", sagte Trump. "Aber ich werde Ihnen sagen, dass Präsident Putin in seinem Dementi heute extrem stark und kraftvoll war."