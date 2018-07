Ein Händler an der Grenze verkauft Feuerwerk und Benzin, im Hintergrund brennt an den Hängen ein Wald. Die Lage auf der irischen Insel ist brenzlig. Das spürt man vor allem an der alten Konfliktlinie. Ein Besuch.

Polizei an der Grenze © Hasewend

Gleich hinter der britisch-irischen Grenze an der Carrickdale Road auf der nordirischen Seite steht das Geschäft eines „Feuerwerk-Spezialisten“. Er verkauft nebenbei auch Benzin und Kohle. Feuerwerk darf in der Republik Irland nicht vertrieben werden und Benzin ist in der ehemaligen Unruheprovinz des Vereingten Königreiches billiger. Es ist also ein gutes Geschäft für den Händler und eine explosive Mischung am Grenzübergang Ravensdale, doch nicht annähernd so explosiv, wie die Situation hier nach einem harten Austritt Großbritianniens aus der Europäischen Union an dieser Grenze werden könnte. „Bis vor zwanzig Jahren starben hier Menschen“, erzählt der irische Landwirtschaftsminister Michael Creed dem österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz mit dem Verweis auf den jahrzehntelange Nordirlandkonflikt.