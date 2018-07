Interview„Europa begeht zum dritten Mal Selbstmord“

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Massimo Cacciari © Stefan Winkler

Herr Cacciari, was ist mit Italien los? Eine populistische Partei an der Macht ist euch zu wenig, es regieren gleich zwei.

MASSIMO CACCIARI: Aber wo! Das Movimento Cinque Stelle und die Lega sind zwei ganz verschiedene Paar Schuhe. Die Fünf Sterne sind eine über das Internet organisierte Meinungsbewegung. Sie sind Unbehagen an der Politik, Misstrauen, Protest. Die Lega dagegen ist eine echte Partei mit starker Verwurzelung im Norden, wo sie seit Jahrzehnten Italiens wichtigste Regionen, die Lombardei und das Veneto, regiert. Wenn die sich früher in Neapel haben blicken lassen, haben sie Prügel kassiert. Aber ihr Chef Matteo Salvini hat das Wunder vollbracht, aus einer Territorial- eine neue rechte Partei zu machen, wie es sie heute überall in Europa gibt, und die Lega in ganz Italien etabliert.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.