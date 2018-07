Arbeitsmarkt Schweiz: Inländer first!

Inländervorrang am Arbeitsmarkt: Arbeitslose in der Schweiz sollen gegenüber neuen Kräften aus dem Ausland bevorzugt werden.

Blick auf Zürich © KEY

Die Zuwanderung aus der EU auf den Arbeitsmarkt - das ist seit Jahren ein Reizthema in der Schweiz. Vor vier Jahren hat die Bevölkerung in einer Abstimmung mit einer hauchdünnen Mehrheit entschieden, dass es weniger Zuwanderung geben und die Schweiz selbst darüber bestimmen können soll. Es galt eine Lösung zu finden, die auch von der EU akzeptiert wird. Herausgekommen ist der Inländer-Vorrang. Arbeitslose in der Schweiz sollen gegenüber neuen Kräften aus dem Ausland bevorzugt werden. Die betroffenen Branchen sind darüber nicht erfreut, denn im Gastgewerbe, wenn Personal plötzlich ausfalle, gehe es darum, sofort Ersatz zu finden - unabhängig von der Herkunft. Das erklärte ein Gastronom im Mittagsjournal von Ö1.