Asylstreit Jetzt mischt die SPD mit

Seehofer, Scholz, Merkel © APA/AFP/JOHN MACDOUGALL

Nach der Einigung ist vor der Einigung – oder vor dem nächsten Streit: In allerletzter Minute haben sich CDU und CSU zwar noch auf einen Kompromiss in der deutschen Asylpolitik geeinigt, doch die Große Koalition in Berlin ist massiv beschädigt worden. Der nächste Konflikt steht bevor, denn die Sozialdemokraten sind verärgert über das, was die zerstrittenen Unionsparteien als Durchbruch hinstellen.