© Brebca - Fotolia

Um eine flächendeckende Änderung der Kinderbetreuungseinrichtungs-Öffnungszeiten geht es nicht, das sei dem Düsseldorfer Familienministerium wichtig. Und auch nicht darum, Kinder rund um die Uhr irgendwo abgeben zu können, damit die Eltern zu Hause einmal Ruhe haben und durchschlafen können. Trotzdem plant Nordrhein-Westfalen, so berichtet das deutsche Nachrichtenmagazin "Der Spiegel", die Einführung von 24-Stunden-Kitas, wie Kinderbetreuungseinrichtungen in Deutschland genannt werden - als Angebot für Eltern in Schichtarbeit. Die erste einer solchen Einrichtung habe bereits vor neun Jahren in Schwerin geöffnet. Gefördert vom Bund würden seither immer mehr Rund-um-die-Uhr-Betreuungseinrichtungen für Kinder entstehen. In Nordrhein-Westfalen gab es bisher allerdings noch keine.

Geplant seien auch nur einzelne Kindereinrichtungen an bestimmten Orten, sagte ein Ministeriumssprecher dem "Spiegel". In der Regel sollten Kinder auch dort nicht mehr als neun Stunden bleiben, sondern nur dann in der Einrichtung übernachten, wenn die Eltern nachts arbeiten müssen.