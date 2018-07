Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Horst Seehofer © (c) APA/AFP

Nach der überraschenden Rücktrittsankündigung ist die CSU-Vorstandssitzung am Sonntagabend zunächst unterbrochen worden. Wie lange die seit fast acht Stunden andauernde Gremiensitzung pausiert, war zunächst unklar. Zuvor hatte der deutsche Innenminister und CSU-Chef Horst Seehofer als Konsequenz aus dem erbitterten Asylstreit mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) angekündigt, seine beiden Ämter aufgeben zu wollen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen der Vorstandssitzung erfuhr. Seehofer ist erst seit knapp 100 Tagen in der neuen Großen Koalition Innenminister, seit 2008 ist er CSU-Chef.

Der CSU-Vorstand hatte bis dahin schon mehr als sieben Stunden lang über die Konsequenzen der CSU im Asylstreit mit der CDU diskutiert. Dabei hatten Seehofer und seine Parteifreunde sich mehrheitlich gegen die Beschlüsse des EU-Gipfels und für einen nationalen Eingang ausgesprochen. Sein Auftritt wurde als sehr emotional und persönlich beschrieben: "Ich kann das als Innenminister nicht verantworten".

Dobrindt akzeptiert Angebot nicht

Der CSU-Landesgruppenchef im Deutschen Bundestag, Alexander Dobrindt, habe auf Seehofers Rücktrittsangebot geantwortet: „Das ist eine Entscheidung, die ich so nicht akzeptieren kann.“ Es sei nicht akzeptabel, dass die Uneinsichtigkeit der Kanzlerin die CSU in so eine Situation bringe. Dobrindt habe dafür lang anhaltenden Applaus erhalten. Letztlich habe die Uneinsichtigkeit der Kanzlerin die CSU in die jetzige Situation gebracht.

Dobrindt sagte offenbar, Rücktritt von #Seehofer sei nicht zu akzeptieren. Es solle abgestimmt werden. Applaus im @csu-Vorstand. — Melanie Amann (@MelAmann) 1. Juli 2018

Unterstützung für Merkel betont

Unterdessen hat die CDU-Spitze unmittelbar nach dem Bekanntwerden des Rückzugsangebots von Seehofer aus allen Ämtern die Unterstützung für den europäischen Kurs von Kanzlerin Angela Merkel in der Asylpolitik betont. "Einseitige Zurückweisungen von Migranten wären das falsche Signal an die europäischen Gesprächspartner", sagte CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer am späten Sonntagabend in Berlin. Das Papier wurde nach Angaben von Kramp-Karrenbauer mit sehr großer Mehrheit und einer Enthaltung beschlossen. Man wolle vielmehr gemeinsam mit den EU-Institutionen, abgestimmt mit dem EU-Partnern sowie auf Grundlage des sogenannten "Masterplans Migration" des Innenministeriums und weiterer Koalitionsbeschlüsse einen "Pakt zur Steuerung und Ordnung der Zuwanderung und konsequenten Integration" erarbeiten.

Ein Zeitplan wird nicht genannt. Die Verhandlungen für sogenannte Rücknahmeabkommen sollten "zügig" fortgesetzt werden, "damit wir schnellstmöglich Ergebnisse erzielen". Die Beschlüsse des EU-Gipfels seien ein großer Fortschritt, heißt es in dem Beschluss des CDU-Vorstands. Nach stundenlangen Beratungen stellt sich die CDU-Spitze damit klar gegen die von der CSU erhobene Forderung, unilateral in anderen EU-Staaten registrierte Flüchtlinge an der deutschen Grenze abzuweisen.