Italiens Innenminister Matteo Salvini © APA/AFP/TIZIANA FABI

Matteo Salvini feuert aus allen Kanälen. Alle paar Stunden klärt der italienische Innenminister seine Anhänger auf Facebook und Twitter auf. Kein Tag vergeht, an dem der 45-Jährige nicht in Dutzende Fernsehkameras spricht. Salvini ist der Politiker der Stunde in Italien. Als Innenminister, Vizepremier und Chef der rechtsnationalen Lega, die eigentlich der Juniorpartner in der Regierungskoalition mit der Fünf-Sterne-Bewegung ist. Salvini hat in Rom die Hosen an, das haben in Italien und über die Landesgrenzen hinaus die meisten verstanden.



Seine Methode ist der pausenlose Tabubruch. Die NGOs, die Flüchtlinge auf dem Mittelmeer aus Schlauchbooten ziehen, vergleicht der Innenminister mit „Schleppern und Mafiosi“. Italien werde keinen einzigen Migranten mehr aufnehmen, tönt er, obwohl die Wirklichkeit differenzierter aussieht. Vor Tagen erklärte sich Regierungschef Giuseppe Conte bereit, 50 Flüchtlinge von dem in Malta gelandeten NGO-Schiff „Lifeline“ aufzunehmen. Auch die Küstenwache oder Frachter bringen immer wieder Migranten in Italien an Land.