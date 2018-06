USA Polit-Newcomerin lehrt Profis das Fürchten

Facebook

Alexandria Ocasio-Cortez © AP

Bei einer Vorwahl der Demokraten in New York hat sich überraschend die bisher unbekannte Herausforderin Alexandra Ocasio-Cortez durchgesetzt. Sie schlug damit den langjährigen und hochrangigen Kongressabgeordneten Joe Crowley. US-Medien erinnert das an das Jahr 2014, als die Nummer zwei der Republikaner von einem „Tea-Party“-Kandidaten aus dem Rennen geworfen wurde. Laut „New York Times“ könnte Ocasio-Cortez’ Erfolg ein ähnliches Beben bei den Demokraten auslösen.

Die 28-Jährige stammt aus der Bronx, ist eine Anhängerin des früheren Präsidentschaftsanwärters Bernie Sanders und hatte in dessen Wahlkampfteam mitgewirkt. Es sei Zeit für einen Generationenwechsel, aber auch für einen Wechsel der Ideologie, hatte Ocasio-Cortez gesagt. Von ihrer Nominierung zeigte sie sich in einem TV-Interview selbst überrascht: „Es ist surreal.“

Ocasio-Cortez Foto © AP

Wie tief gespalten die Demokraten sind, zeigt sich auch darin, dass Crowley und Ocasio-Cortez offenbar bisher keinen direkten Kontakt miteinander gehabt hätten, so die „New York Times“. Nach der Vorwahl tauschten sie sich zumindest via Twitter aus. Crowley versprach Unterstützung, Ocasio-Cortez dankte ihrem Gegenkandidaten für seine langjährige Arbeit.

Laut Medienberichten arbeitete die Aktivistin bis vor Kurzem noch als Kellnerin. Sie setzte sich nicht knapp, sondern mit 57 Prozent der Stimmen gegen den 56-jährigen Crowley durch, der zuletzt sogar schon als Nachfolger der demokratischen Fraktionschefin Nancy Pelosi gehandelt worden war. Es wird erwartet, dass der überraschende Ausgang einen starken Nachhall bei den Demokraten haben wird.