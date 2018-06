Kanzler Kurz wirft Angela Merkel und anderen Politikern vor, durch eine "falsche Politik" im Jahr 2015 "Spannungen" in Europa erzeugt zu haben. "Ein kurzfristiges Intensivieren der Kontrollen an den EU-Grenzen kann einen Domino-Effekt auslösen, der illegale Migration abschreckt."

Sebastian Kurz © APA/AFP/Ferenc Isza

Sollte Deutschland ab 1. Juli die Grenzkontrollen intensivieren und Illegale in größerer Zahl als bisher an der Grenze zurückweisen, würde auch Österreich an seinen südlichen und östlichen Außengrenzen, also in Spielfeld, Arnoldstein, am Brenner oder in Nickelsdorf nachziehen. Das verkündete Bundeskanzler Sebastian Kurz laut Vorabmeldung in einem Interview in der Bild-Zeitung. Auf die Frage, was bei Grenzschließungen passiert. meinte Kurz.

„Wir wären darauf vorbereitet und würden alles tun, was erforderlich ist, um unsere Grenzen zu schützen. Das würde die Grenzsicherung am Brenner bedeuten, aber auch an vielen anderen Orten." Er wolle aber mithelfen, dass es nicht soweit komme. "Wir müssen dafür sorgen, dass illegale Migranten es erst gar nicht mehr bis in die EU schaffen, denn dann brauchen wir auch keine innereuropäischen Grenzkontrollen.“

Bekanntlich hat die bayrische CSU unter Ministerpräsident Markus Söder und Innenminister Horst Seehofer der deutschen Kanzlerin bis Monatsende eine Galgenfrist eingeräumt. Sollte Angela Merkel keine europäische Lösung zustande bringen, müssten den Alleingang wagen. Ex-Verteidigungsminister Hans-Peter Doskozil hatte im Interview in der Kleinen Zeitung davor gewarnt, dass Österreich zum "Puffer Europas" werden könnten.

„Ein kurzfristiges Intensivieren der Kontrollen an den EU-Grenzen kann einen Domino-Effekt auslösen, der illegale Migration abschreckt", so Kurz, "weil man dann eben nicht einfach so weiter bis Deutschland, Österreich oder Schweden reisen kann. Mein vorderstes Ziel ist und bleibt aber die Sicherung der Außengrenzen. Daran werden wir während unserer EU-Ratspräsidentschaft mit Nachdruck arbeiten.“

Auf die Frage, ob Merkel aus seiner Sicht die Schuld für die zunehmende Spaltung innerhalb der EU trage, sagte er: „Die Spannungen in Europa sind durch die falsche Politik in den Jahren 2015 und 2016 entstanden. Für diese Politik waren viele Politiker verantwortlich, nicht alleine aus Deutschland. Es war eine Grundhaltung, die Migranten motiviert hat, nach Europa aufzubrechen. Dazu kamen mehrere Entscheidungen, die schwerwiegende Konsequenzen hatten, so wie zum Beispiel die faktische Aussetzung von Dublin.“