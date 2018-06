Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hat in der Debatte um die Flüchtlingspolitik abermals ihr Bestehen auf europäischen Lösungen bekräftigt. "Migration ist eine europäische Herausforderung", sagte Merkel am Mittwoch in Berlin bei einer Gedenkstunde für die Opfer von Flucht und Vertreibung. "Und es geht um den Zusammenhalt dieser Europäischen Union."

Es liege im "ureigenen" Interesse der EU-Mitgliedstaaten, die großen Fragen der Außen- und Flüchtlingspolitik gemeinsam zu lösen, fügte Merkel hinzu. "Und es würde nicht gut sein, wenn das jeder zulasten des anderen täte."

An der Gedenkveranstaltung nahm auch Innenminister Horst Seehofer teil. In den vergangenen Tagen hatten sich Seehofer und Merkel einen heftigen Streit um die Flüchtlingspolitik geliefert, der noch immer nicht gelöst ist.

Seehofer will bestimmte Flüchtlinge an der Grenze zurückweisen und dies auch im nationalen Alleingang durchsetzen. Merkel lehnt unabgesprochenes Handeln ab und will darüber bis Ende des Monats mit den europäischen Partnern verhandeln. Die Kanzlerin und der Innenminister und Seehofer saßen bei der Gedenkveranstaltung nebeneinander.

"Deutschland steht sowohl zu seiner humanitären Verantwortung, Menschen zu schützen, die vor Krieg und Terror geflüchtet sind", sagte Merkel. Deutschland stehe aber auch zu "seiner Verantwortung für den Zusammenhalt in Europas".

Seehofer, der vor Merkel sprach, sagte, wer das Schicksal der deutschen Heimatvertriebenen kenne, könne auch nachvollziehen, "was viele Flüchtlinge unserer Tage" bewege. Der CSU-Vorsitzende betonte, "dass Humanität am Anfang unseres Denkens stehen muss". Auf den aktuellen Unionsstreit über die Zurückweisung von Asylwerbern an der deutschen Grenze ging er mit keiner Silbe ein. Die CSU will, dass Schutzsuchende abgewiesen werden, wenn sie bereits in einem anderen EU-Staat registriert sind.

Der Geschäftsführer der Flüchtlingsrechtsorganisation Pro Asyl, Günter Burkhardt, kritisiert am Rande der Veranstaltung mit Blick auf das gleichzeitig stattfindende Treffen des bayerischen Kabinetts mit der österreichischen Regierung: "Ausgerechnet am Weltflüchtlingstag bereiten Söder und Kurz Zurückweisungen an der Grenze vor. Die Erinnerung an die Nazi-Zeit sollte bis heute eine Mahnung sein, die Grenzen für Schutzsuchende offen zu lassen."