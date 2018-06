Visite Iranischer Präsident Rohani kommt am 4. Juli nach Wien

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© AP

Der iranische Präsident Hassan Rohani kommt am 4. Juli zu einem offiziellen Besuch nach Wien. Dies teilte die Präsidentschaftskanzlei am Montag in einer Aussendung mit. Im Zentrum der Visite werde der Atomdeal mit dem Iran stehen, der nach dem Ausstieg der USA auf der Kippe steht. Rohani werde Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) treffen. Rohani kommt an den Ort, wo 2015 der "Atomdeal" zwischen dem Iran und der internationalen Gemeinschaft ausgehandelt wurde.

Wie aus Diplomatenkreisen verlautete, wird Rohani im Vorfeld auch die Schweiz besuchen. In den beiden UNO-Sitz-Staaten Schweiz und Österreich hatten die Verhandlungen über den Atomdeal stattgefunden. Es gehe darum, "die Bemühungen der EU um eine Bewahrung des Atomabkommens mit dem Iran zu unterstützen", verlautete aus der Präsidentschaftskanzlei.