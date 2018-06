Trump brach am Freitag an Bord der Air Force One zum G-7-Gipfel in Kanada auf. Nach der Ankunft im Nachbarland steht zunächst ein bilaterales Treffen mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auf dem Programm. Mit Macron hatte sich Trump am Donnerstag einen Schlagabtausch über Twitter geliefert. Macron hatte Trumps isolierte Haltung unter anderem beim Welthandel angeprangert.

Kurz vor dem Gipfel in La Malbaie hatten sich die Fronten zwischen den USA und den anderen Partner nämlich schon vor Trumps Ankündigung zu Russland weiter verhärtet. "Freue mich darauf, die unfairen Handelsabkommen mit den G-7-Staaten in Ordnung zu bringen", schrieb Trump am Freitag auf Twitter. "Wenn es nicht gelingt, kommen wir umso besser weg!". Frankreich und Kanada hatten zuvor deutlich gemacht, dass sie "nicht zögern" würden, Trump beim Gipfel zu "isolieren".

Trump sah sich vor Gipfelbeginn einer klaren Front der Europäer gegenüber: Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien wollten sich bei einem eigenen Treffen kurz vor dem offiziellen Beginn des Gipfels abstimmen. Danach empfängt der Gastgeber, Kanadas Premierminister Justin Trudeau, die Staats- und Regierungschefs der G-7 in La Malbaie (17.45 MESZ).

In Italien haben die USA zumindest in der Russland-Frage einen Partner: "Russland soll wieder in die G-8. Das ist im Interesse aller", schrieb der frisch gebackene Premier Conte am Freitag auf Twitter. Die neue populistische Regierung in Italien aus Fünf-Sterne-Bewegung und rechter Lega verfolgt generell eine Russland-freundliche Linie und will sich für ein Ende der Sanktionen gegen das Land einsetzen.

Putin-Sprecher hatte Peskow schon vor ein paar Tagen gesagt, das die Bedeutung der Siebenergruppe großer Industriemächte für Russland sinke. Dafür wachse die Bedeutung der G-20, in der Moskau aktiv mitarbeite.

Trump hat eine vorzeitige Abreise aus Kanada nicht ausgeschlossen. Trump fliegt von dort aus nämlich weiter zu einem mit Spannung erwarteten Gipfeltreffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un in Singapur. "Ich könnte ein wenig früher aufbrechen", sagte Trump. Es komme auf den Zeitplan an. "Und es kommt darauf an, was hier passiert", sagte er mit Verweis auf die Gespräche über den Welthandel. Seine Sprecherin Sarah Sanders hatte bereits vorher verkündet, Trump werde Kanada bereits am Samstagvormittag verlassen und damit früher als zunächst geplant.