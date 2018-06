In einem extrem rechten Internetportal der USA hatte Richard Grenell bekannt, er wolle sich für konservative Anti-Establishment-Parteien in Europa einsetzen, was in Deutschland als Einmischung in innere Angelegenheiten wahrgenommen worden war. Nun lobt der demonstrativ Angela Merkel.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

Der in die Kritik geratene neue US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, hat die Partnerschaft zwischen beiden Ländern bekräftigt. In einem Interview mit dem Magazin "Bunte" beteuerte Grenell, Deutschland und die USA spielten "im selben Team".

Grenell hatte zuvor mit einem Interview mit dem ultrarechten Internetportal "Breitbart" scharfe Kritik auf sich gezogen. In dem Interview bezeichnete der 51-Jährige es als seine Aufgabe, konservative Anti-Establishment-Bewegungen in ganz Europa zu stärken. Besonders lobende Worte fand er für Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), den er als "Rockstar" bezeichnete. Kurz, der kommende Woche zum Mittagessen bei Grenell geladen ist, ließ in Brüssel offen, ob er an dem Termin festhalten wolle.

Deutsche Politiker warfen Grenell daraufhin eine Einmischung in innere Angelegenheiten vor, die deutsche Bundesregierung forderte von Washington "Aufklärung". Bei seinem Antrittsbesuch im Auswärtigen Amt in Berlin erwarteten Grenell am Mittwochnachmittag kritische Fragen.

"Wir glauben an Demokratie und Menschenrechte. Auch wenn wir mal nicht übereinstimmen, sind wir uns im Grunde sehr nah." Seine Beobachtung sei, dass es in Deutschland "viel Unterstützung für unseren Präsidenten" Donald Trump gebe, sagte Grenell der "Bunten" weiter. Zugleich lobte er Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) für deren "Ernsthaftigkeit und ihre Herangehensweise an politische Dinge": "Sie erwartet Resultate und nicht Prunk oder Glamour."