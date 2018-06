Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Regierungsausflug in der Economyclass © APA/Roland Schlager

Mittagspause in Brüssel. Die gesamte österreichische Regierung hat soeben ihren informellen Ministerrat abgehalten; in knapp 25 Minuten, Rekordzeit. Es gibt nicht viel zu besprechen, die Weichen sind längst gestellt. Jetzt hat man sich aufgeteilt: Bundeskanzler Sebastian Kurz trifft sich vorab mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, die Minister sprechen inzwischen mit einzelnen Kommissaren - später gibt es ein gemeinsames Arbeitsessen.

Vor Beginn der österreichischen Ratspräsidentschaft ist das Regierungsteam (16-köpfig, mitsamt den Staatssekretären) ins Zentrum der Europäischen Union gereist. Eine Geste, nicht selbstverständlich, man anerkennt den guten Willen.

Bundesregierung in Brüssel: "Feinschliff" für EU-Ratsvorsitz

Aber wohin geht die Reise? Österreich hat sich zuletzt so verhalten, dass eine klare Einordnung immer schwerer fällt. Die Zurückhaltung bei den Russland-Sanktionen und der Putin-Besuch, die Beziehungen zu den Handelskriegern in Amerika samt Kanzler-Visite beim US-Botschafter in Deutschland, der harte Budgetkurs, die Irritationen nach Aussagen von Vizekanzler Heinz-Christian Strache machen es den Beobachtern nicht einfach.

Die Russland-Sackgasse

Alles ganz anders, sagen Kurz und Strache. Der Russlandkurs der EU befinde sich in einer Sackgasse, hier bedürfe es dringend des Dialogs: "Syrien oder Ost-Ukraine lassen sich nur mit Russland lösen und nicht ohne", erklärt der Kanzler. Eine weitere Bestätigung der österreichischen Vermittlerrolle. Strache fühlt sich missinterpretiert, er habe mit seinen Aussagen doch nur gemeint, dass man sich die Problemfelder anschauen solle. Und er widerspricht SPÖ-Chef Kern, der die hohen Kosten der "Klassenfahrt" angeprangert habe: Der "ehemalige Kurzzeitkanzler" sei selbst als Regierungschef stets mit dem Privatjet durch Europa geflogen, man selbst fliege Linie in der Economyclass. "Kritik an üppiger EU-Kommission üben und zeitgleich eine Luxus-EU-Ratspräsidentschaft in Österreich abhalten, inklusive unnötiger und teurer Klassenfahrt des Ministerrats nach Brüssel. Das ist unglaubwürdig, liebe Regierung", hatte SPÖ-Chef Kern getwittert.

Was Strache offensichtlich ärgerte und ihn auch zu einem bemerkenswerten Satz animierte: "Ich war früher selbst Opposition und habe viel kritisiert, aber wenn man kritisiert, muss es Hand und Fuß haben."

Ein Europa, das schützt

Der Programmtitel der Präsidentschaft - "Ein Europa, das schützt" - gibt den klaren Rahmen für alles Übrige: die neuen Lücken in der Balkanroute stoppen (Österreich schickt Polizisten nach Albanien), Ausbau des Außengrenzschutzes, Errichtung von Auffanglagern auch außerhalb der EU - Asylanträge sollen gleich dort gestellt werden -, Stopp der Flüchtlingsboote schon in den afrikanischen Ländern usw.

Die Erweiterung um die Westbalkanstaaten ist auch ein Thema, Brexit auch - er sei in ständigem Kontakt mit EU-Unterhändler Michel Barnier, berichtet Europaminister Gernot Blümel, man sei auf einem guten Weg, Österreich müsse sich auch um die zukünftigen Verbindungen zu den Briten bemühen, die sicher "sehr eng" sein werden.

Wie pro-europäisch wird die Präsidentschaft? Wohin also geht die Reise? Kurz und Juncker diskutieren in diesem Augenblick darüber.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.