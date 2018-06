Die Einladung des österreichischen Bundeskanzlers Sebastian Kurz in die US-Botschaft in Berlin wird als Verstoß gegen die diplomatischen Usancen gewertet, berichtet "Spiegel Online". Der Botschafter hatte Kurz in einem Interview mit dem ultrarechten US-Portal "Breitbart" gerade über den grünen Klee gelobt.

Merkel und Kurz bei einer gemeinsamen Pressekonferenz im Jänner - eine Einladung beim US-Botschafter irritiert © APA/dpa/Michael Kappeler

Der österreichische Regierungschef Sebastian Kurz (ÖVP) soll laut "Spiegel Online" am 12. und 13. Juni in Berlin sein und dort unter anderem Kanzlerin Angela Merkel treffen. Für den 13. Juni um 12.30 Uhr bittet der US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, "in honor auf his Excellency Sebastian Kurz, Chancellor of the Rupublic of Austria" in seine Residenz in Berlin-Dahlem zum Mittagessen, wie "Spiegel Online" berichtet. Eingeladen seien auch hochrangige Repräsentanten der Bundesrepublik Deutschland.

Dass ein Botschafter in Berlin einen ausländischen Regierungschef auf diese Weise würdige, sei äußerst ungewöhnlich und entspreche nicht diplomatischen Gebräuchen. Der Sprecher der US-Botschaft bestätigte den Termin gegenüber dem "Spiegel", wies allerdings darauf hin, dass das Treffen auf Initiative der österreichischen Seite stattfinde.

Grenell hatte Kurz in einem Interview mit dem ultrarechten US-Portal "Breitbart" gerade als "Rockstar" unter den Politikern gepriesen. In diesem Interview bekannte sich Grenell dazu, die konservativen Kräfte in Europa stärken zu wollen - eine ungewöhnlich starke politische Ansage von einem Diplomaten, die in Deutschland Mißfallen erregte. "Wir haben die US-Seite um Aufklärung gebeten und ob sie tatsächlich so gefallen sind, wie sie wiedergegeben werden", sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes (AA) in Berlin laut "Spiegel Online".

"Zur Kenntnis genommen, wie vieles andere auch"

Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ausweichend darauf reagiert, dass US-Botschafter Richard Grenell den österreichischen Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bei dessen Berlin-Besuch empfängt. "Ich habe das wie vieles andere auch zur Kenntnis genommen", sagte Merkel am Montag in Berlin. Sie werde es aber nicht kommentieren, fügte sie hinzu und verwies auf die Prüfung des Auswärtigen Amtes. Mehrere deutsche Politiker warfen Grenell am Montag vor, sich in die inneren Angelegenheiten Deutschlands und der EU einzumischen.

Österreichs Regierungssprecher bestätigte auf APA-Anfrage das geplante Mittagessen bei Grenell in Berlin. "Es gilt insbesondere in Zeiten wie diesen mit den engsten Vertrauten des US-Präsidenten Kontakt zu halten, vor allem zu Fragen wie der Handelspolitik und der transatlantischen Beziehungen", heißt es in einer der APA übermittelten Erklärung. Das Treffen von Kurz mit Grenell finde auf beiderseitigen Wunsch statt, hieß es aus dem Bundeskanzleramt in Wien.

Der EU-Parlamentarier Elmar Brok (CDU) hat das Interview des neuen US-Botschafters in Deutschland mit "Breitbart" scharf kritisiert. Die rechten Parteien in Europa, die Grenell aktiv fördern wolle, seien "antiamerikanisch" und wollten mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zusammenarbeiten, sagte Brok am Montag der Tageszeitung "Die Welt".

"Grenells Interview auf der rechtsextremen Plattform Breitbart ist ja fast ein Hinweis darauf, dass die amerikanische Politik doch lieber eine Kooperation mit dem autoritären Putin als mit den Demokraten in Europa führen möchte", führte der Berichterstatter des EU-Parlaments für die Beziehungen zu den USA aus. Er forderte: "Die amerikanische Regierung muss in dieser Angelegenheit eine Klärung herbeiführen."

Für Kritik hatte Grenell auch schon mit seiner Reaktion auf die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump gesorgt, im Zuge derer er deutsche Unternehmen dazu aufrief, ihre Geschäftsbeziehungen mit dem Iran umgehend zu beenden.

