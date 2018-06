Berlin US-Botschafter erklärt Sebastian Kurz zum "Rockstar"

Facebook

Botschafter Richard Grenell © AP

Der neue US-Botschafter in Deutschland möchte konservative Kräfte in Europa stärken. Es gebe viel zu tun, sagte Botschafter Richard Grenell in einem Interview mit der ultrakonservativen Plattform Breitbart London. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bezeichnete Grenell als "Rockstar".

Er empfinde großen Respekt und Bewunderung für den jungen österreichischen Regierungschef. "Ich bin ein großer Fan", so der Botschafter. Er folgt damit der Meinung eines Kollegen: Auch der in Österreich stationierte US-Botschafter, Trevor Traina, ist ein Kurz-Fan. Er hatte in der Vorwoche erklärt, Österreich sei bei Kurz "in großartigen Händen". Es gilt als ungewöhnlich für Diplomaten, sich so deutlich politisch zu äußern.

Der in Deutschland stationierte Botschafter Grenell übt in dem Breitbart-Gespräch auch scharfe Kritik am Nato-Mitglied Deutschland. Die größte Volkswirtschaft Europas solle ihre Verpflichtungen gegenüber dem Verteidigungsbündnis ernst nehmen, sagte der von Donald Trump entsandte Grenell in dem am Sonntag veröffentlichten Interview. Die US-Regierung fordere dies, doch bisher habe Berlin keine ernsthaften Pläne vorgelegt, wie das Zwei-Prozent-Ziel zu erreichen sei. Besonders die USA bestehen darauf, dass die Nato-Partner spätestens 2024 zwei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts in die Verteidigung investieren.

Er sei von einer Reihe von Konservativen in Europa kontaktiert worden, sagte Grenell: "Ich möchte unbedingt andere Konservative in ganz Europa stärken." Der Aufschwung konservativer Ideen sei durch ein Scheitern linker Konzepte zu erklären, fügte er hinzu.

Auf Twitter wies Grenell jedoch später Vorwürfe zurück, er wolle Kandidaten oder Parteien direkt unterstützen. Dies sei "lächerlich", schrieb er. Es gebe aber ein Erwachen einer stillen Mehrheit - jene, die Eliten und ihre Blase ablehnten. Trump stehe an der Spitze dieser Mehrheit.