Staatschef Nicolás Maduro © APA/AFP/FEDERICO PARRA

Inmitten einer schweren Wirtschaftskrise will Venezuelas Regierung mit einer neuen Währung gegen die weltweit höchste Inflation ankämpfen. Der Termin für die Währungsumstellung wurde auf den 4. August festgelegt, wie die Regierung von Staatschef Nicolás Maduro am Samstag mitteilte.

Ursprünglich war die Reform für kommenden Montag geplant. Bei den Geldscheinen des neuen "Bolivar soberano" werden drei Nullen gestrichen.

An der hohen Inflation kann eine solche Operation nichts ändern, sofern sie nicht mit einer echten Währungsreform verbunden ist. Von einer Inflation spricht man, wenn die Preise allgemein ansteigen und man sich für sein Geld immer weniger kaufen kann. Weil das Geld in Venezuela so rasant an Wert verliert, sprich man auch von einer Hyperinflation. Der Internationale Währungsfonds rechnet für das laufende Jahr mit einer Inflationsrate von mehr als 13.000 Prozent. Wegen der dramatischen Geldentwertung ist es die Tage in der Hauptstadt Caracas üblich, dass die Menschen ganze Bündel von wertlos gewordenen Geldscheinen einfach auf die Straße werfen.

Das ölreiche Land steht sozial am Abgrund. Wegen der fehlenden Devisen können kaum noch Lebensmittel und Medikamente importiert werden. Internationale Organisationen warnen vor einer humanitären Krise. Staatschef Maduro wird vorgeworfen, er wolle eine Diktatur errichten. Vor zwei Wochen hatte sich der Sozialist trotz heftigen internationalen Protests in einer umstrittenen Wahl für weitere sechs Jahre im Amt bestätigen lassen.