Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/AFP/POOL/JUAN CARLOS HIDALGO

In Spanien hat ein möglicherweise historischer Tag in der politischen Geschichte des Landes begonnen. Das Parlament hat am Vormittag seine Debatte über die Abwahl von Ministerpräsident Mariano Rajoy fortgesetzt. Voraussichtlich am Mittag muss sich er sich einem Misstrauensvotum stellen, das er aller Voraussicht nach verlieren wird. Rajoy wäre der erste spanische Premier, der so abgesetzt wird.

Die Hürde für eine Abwahl des Ministerpräsidenten ist in Spanien sehr hoch. Es ist nicht nur eine absolute Mehrheit der Abgeordnetenstimmen notwendig, sondern auch die Wahl eines Nachfolgers. Der seit 2015 aus Minderheitsposition regierende Rajoy konnte sich bisher wegen der Zerstrittenheit der Opposition an der Macht halten.

Der sozialistische Oppositionsführer Pedro Sanchez hatte des Misstrauensvotum in der Vorwoche in Reaktion auf Urteile in einem Korruptionsskandal gegen Rajoys konservative Volkspartei (PP) eingebracht. Zunächst schien es aus, als würde der Antrag scheitern, weil sich die liberalen Ciudadanos (Bürger) ihm verweigerten. Sanchez brachte am Donnerstag aber neben den linkspopulistischen Podemos auch fast alle Regionalparteien hinter sich und kann mit 180 der 350 Stimmen bei der Abstimmung rechnen. Für scharfe Kritik sorgt, dass auch die katalanischen Separatistenparteien für Sanchez stimmen wollen, dem Konservative und Liberale daher vorwerfen, die Einheit des Landes aufs Spiel setzen zu wollen.