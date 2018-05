Facebook

Ein Israelischer Panzer patrouilliert das Grenzgebiet © APA/AFP/JACK GUEZ

Der Beschuss, der am frühen Morgen begonnen hatte, ging bis zum späten Abend weiter. Immer wieder heulten in israelischen Grenzorten die Warnsirenen. Israel griff im Verlauf des Tages mehr als 30 Ziele der militanten Palästinenserorganisationen Hamas und Islamischer Jihad im Gazastreifen an. Es ist nach Einschätzung der israelischen Armee die schwerste Eskalation seit dem Gaza-Krieg 2014.

Islamischen Jihad erklärt Waffenruhe

Nach massivem Beschuss Israels aus dem Gazastreifen hat ein Sprecher der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Jihad am Dienstagabend eine Waffenruhe erklärt. Daoud Shihab teilte mit, es sei mit ägyptischer Vermittlung eine Beruhigung vereinbart worden.

Man wolle zu einer nach dem Gaza-Krieg 2014 von Ägypten ausgehandelten Waffenruhe zurückkehren. Man werde sich an die Waffenruhe halten, solange Israel dies auch tue, hieß es in der Mitteilung.

Israel dementierte jedoch nach Medienberichten die Vereinbarung einer Waffenruhe. Die Luftwaffe griff den Berichten nach am späten Abend erneut Ziele im Gazastreifen an. Die im Gazastreifen herrschende radikalislamische Hamas, die sich gemeinsam mit dem Islamischen Jihad zu den Angriffen auf Israel bekannt hatte, äußerte sich zunächst nicht zu einer möglichen Waffenruhe.

"Angriff für Angriff und Blut für Blut"

Die Hamas und der Islamische Jihad bekannten sich gemeinsam zu den Attacken auf Israel. "Angriff für Angriff und Blut für Blut", hieß es in der Stellungnahme. Die Angriffe auf Israel seien eine Reaktion auf "die Aggression der zionistischen Einheit und ihre Verbrechen gegen unser Volk und unsere Kämpfer".

Seit Ende März sind mehr als 120 Palästinenser bei Massenprotesten und Konfrontationen mit israelischen Soldaten am Grenzzaun zwischen Israel und dem Gazastreifen getötet worden. Tausende wurden verletzt. Am Sonntag waren bei einem israelischen Angriff im südlichen Gazastreifen drei Mitglieder des bewaffneten Flügels des Islamischen Jihad getötet worden.

USA fordern wegen Nahost Sondersitzung

Nach den massiven Mörsergranaten-Angriffen aus dem Gazastreifen auf Israel haben die USA eine Sondersitzung des UNO-Sicherheitsrats gefordert. "Der Sicherheitsrat sollte empört sein über diese Gewalt gegen unschuldige israelische Zivilisten und die palästinensische Führung muss für das, was sie in Gaza zulässt, zur Rechenschaft gezogen werden", sagte US-Botschafterin Nikki Haley am Dienstag in New York.

Sie erwarte, dass die Sitzung am Mittwochnachmittag stattfinden werde, sagte sie laut Mitteilung. Offiziell auf dem Programm stand das Treffen jedoch zunächst noch nicht.

Aus dem Gazastreifen wurden am Dienstag Mörsergranaten und Raketen auf Israel abgefeuert, die israelische Luftwaffe griff als Reaktion darauf mehr als 30 Ziele der radikalen Palästinenserorganisationen Islamischer Jihad und Hamas an. Es ist die schwerste Eskalation der Gewalt an der Gaza-Grenze seit dem Krieg 2014.

Der Sicherheitsrat hatte erwägt, eine "internationale Schutzmission" in den Gazastreifen zu senden. Die Diskussionen über den von Kuwait erstellten Resolutionsentwurf stocken jedoch auch wegen der Ablehnung der USA.

Israelische Armee stoppt palästinensische Protestflotte

Die israelische Marine hat ein palästinensisches Schiff einer Protestflotte gestoppt, die ein Zeichen gegen die Seeblockade des Gazastreifens setzen wollte. "Israelische Soldaten haben es eingekreist und (das Schiff) aufgebracht", sagte einer der Organisatoren der Protestaktion, Salah Abdul Atti, der Nachrichtenagentur AFP am Dienstagnachmittag.

Wenige Stunden zuvor hatte Israels Armee als Reaktion auf Granatbeschuss im Süden Israels dutzende Ziele im Gazastreifen angegriffen.

Die Besatzung des Protestschiffs - Kranke und Arbeitslose aus dem Gazastreifen - werde zum Hafen der israelischen Stadt Ashdod gebracht, sagte Atti. Die israelischen Streitkräfte bestätigten die Schilderungen zunächst nicht. Ein Armeesprecher sagte lediglich, das Schiff unternehme einen "illegalen Versuch, eine legale Seeblockade" zu durchbrechen.

Ein größeres Schiff mit einer rund 20-köpfigen Besatzung und mehrere kleinere Boote hatten den Fischerhafen von Gaza am Vormittag verlassen. Es gab zunächst widersprüchliche Angaben darüber, ob die Flotte versuchen würde, die Seeblockade zu durchbrechen oder nicht. Die Blockadegrenze verläuft neun Seemeilen (16 Kilometer) vor der Küste des Gazastreifens.

"Wir senden eine klare Botschaft an Israel und den Rest der Welt, dass die Blockade aufgehoben werden muss", sagte zur Begründung einer der Organisatoren der Protestfahrt, Issam Hamad. "Die Menschen in Gaza haben die Nase voll von ihrem Leben", sagte Hamad und betonte, es handle sich um eine "absolut friedliche Aktion", die nicht gegen Israel gerichtet sei.

Die Aktion fand am Jahrestag des Angriffs auf das Hauptschiff einer Hilfsflotte statt, die vor acht Jahren die Seeblockade überwinden und Hilfsgüter in den abgeriegelten Gazastreifen bringen wollte. Die israelische Armee stürmte damals die "Mavi Marmara". Bei dem Militäreinsatz im Jahr 2010 wurden zehn türkische Aktivisten getötet.

Die israelische Armee griff am Dienstag nach Angaben eines Sprechers mehr als 30 "militärische Ziele von Terrororganisationen" im Gazastreifen an. Ziele waren demnach ein Tunnel und militärische Infrastruktur der radikal-islamischen Hamas und des Islamischen Jihad. Es habe sich um die umfangreichsten israelischen Angriffe seit dem Jahr 2014 gehandelt.

Aus palästinensischen Sicherheitskreisen hieß es zunächst, eine Stellung der Hamas und vier Stellungen des Islamischen Jihad seien getroffen worden. Ein Sprecher der im Gazastreifen regierenden Hamas bestätigte, dass Stellungen des "Widerstands" getroffen worden seien.

Zuvor waren vom Gazastreifen aus nach Angaben der israelischen Armee rund 30 Mörsergranaten auf den Süden Israels abgefeuert worden. Die meisten seien am Dienstagmorgen abgefangen worden. Nach Angaben eines Armeesprechers explodierte eine Granate in der Nähe eines Kindergartens, der beschädigt worden sei. Kinder hielten sich dort nicht auf.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu kündigte daraufhin an, sein Land nehme die Angriffe "sehr ernst". Die Armee werde darauf "kraftvoll" reagieren. Dem israelischen Inlandsgeheimdienst Shin Bet zufolge handelte es sich um die stärksten Mörserangriffe vom Gazastreifen aus auf Südisrael seit dem Gazakrieg im Jahr 2014. Zu den Angriffen bekannte sich zunächst niemand.

Israelische Medien vermuteten dahinter eine Racheaktion des Islamischen Jihad. Israel macht für jeden Angriff aus dem Gazastreifen die Hamas verantwortlich. Diese regiert die palästinensische Enklave seit 2007.