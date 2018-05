Facebook

Schweden will Im Ausland geschlossene Kinderehen künftig nicht mehr anerkennen. "Die Botschaft der Regierung ist deutlich: In Schweden sollen Kinder Kinder sein dürfen", erklärte die Regierung aus Sozialdemokraten und Grünen am Dienstag. Es dürfe keine Gesetzeslücken mehr geben, durch die Kinder in Schweden auf Umwegen doch verheiratet sein könnten.

In dem skandinavischen Land dürfen Kinder schon lange nicht mehr verheiratet werden. Doch bisher konnten im Ausland geschlossene Kinderehen anerkannt werden. Sie galten dann auch in Schweden.

Große Lücken

Trotz mehrerer Regel-Verschärfungen sei die Zahl der Kinderehen zuletzt nicht gesunken, sondern sogar gestiegen, erklärte die Regierung. "Somit ist klar, dass die Gesetzgebung zu große Lücken enthält, um Kinderehen ausreichend effektiv entgegenzuwirken."

Die Regierung schlägt nun vor, ausnahmslos keine ausländischen Kinderehen mehr anzuerkennen - unabhängig davon, wie alt die Partner sind, wenn sie die Anerkennung beantragen. Eine Kinderehe bleibe eine Kinderehe, auch wenn die Partner inzwischen erwachsen seien. Die Neuregelung soll zum 1. Jänner 2019 in Kraft treten.