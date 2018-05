Facebook

Nikos Kotzias und Heiko Maas © APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ

Die griechische Regierung fürchtet bei zunehmender finanzieller Instabilität in Italien ein Überschwappen der Probleme auf ihr Land. "Wir machen uns Sorgen, wenn es (Italien) instabil ist und es Auswirkungen auf die Finanzlage geben wird, dass uns diese Finanzlage vielleicht zusätzliche Probleme schaffen könnte", sagte der griechische Außenminister Nikos Kotzias am Dienstag in Berlin.

Seine Regierung wolle ein stabiles, pro-europäisches Italien. Griechenland leidet gemessen an der Wirtschaftsleistung vor Italien unter der höchsten Verschuldung in der EU und will nach zahlreichen Reformen das dritte Euro-Rettungsprogramm im Sommer hinter sich lassen, sagte Kotzias nach einem Treffen mit seinem deutschen Kollegen Heiko Maas.

Deutsche warten ab

Maas sagte, Deutschland wolle zunächst die Regierungsbildung in Italien abwarten. Bis dahin könne man sich nur sehr bedingt auf die Auswirkungen auf die bilateralen Beziehungen Italiens zu Deutschland und die zur EU festlegen.

Der Chef der europakritischem Fünf-Sterne-Bewegung, Luigi Di Maio, hat indes versichert, dass sich seine Gruppierung nicht für den Austritt Italiens aus dem Euro einsetzen wolle. "Wenn unsere Regierung schon starten hätte können, hätten wir den EU-Partnern die Details unserer Wirtschaftspolitik vorstellen können - und die sieht keineswegs den EU-Austritt vor", so Di Maio auf Facebook.

"Italien hat heute die Aussicht einer äußerst schwachen Regierung, die im Parlament nur wenige Stimmen erhalten wird und keine Idee für die Zukunft des Landes hat. Sich gegen die Demokratie zu stemmen lohnt sich nicht", betonte Di Maio.

5-Sterne-Bewegung putzt sich ab

Das Scheitern der Regierungsbildung in Italien hat die Finanzmärkte beunruhigt. Der "Spread", der vom italienischen Staat für Kredite zu zahlende Risikoaufschlag, stieg auf den höchsten Stand seit November 2013. "Diese Situation bezeugt, dass nicht wir und unsere Regierung, sondern die Ungewissheit in Italien das Problem ist.

Di Maio appellierte an die Italiener, sich am Samstag in Rom an einer Protestkundgebung gegen das Scheitern der Regierungsverhandlungen für ein Kabinett aus Lega und Fünf-Sterne-Bewegung zu beteiligen. "Es wird eine demokratische und friedliche Demonstration sein, bei der wir zusammen sagen wollen: 'Unsere Stimme zählt'", sagte Di Maio.

Für Bannon sind "Finanzeliten" am Werk

Der ehemalige Strategieberater von US-Präsident Donald Trump, Steve Bannon, wirft mächtigen Finanzlobbys vor, die Bildung einer europakritischen Regierung in Italien verhindert zu haben. "Die Finanzeliten, die die treibende Kraft der Globalisierung sind, haben gearbeitet, um Italien seiner Souveränität zu berauben", so Bannon im Interview mit der römischen Tageszeitung "La Repubblica" (Dienstag).

"Erstmals in der Geschichte haben sich Rechte und Linke vereint, um sich am Duell zwischen Kräften für und gegen die Globalisierung zu beteiligen", sagte Bannon. Er lobte das Regierungsprogramm, das Italiens rechte Lega und die Fünf-Sterne-Bewegung für ihre gemeinsame Regierung entworfen hatten. "Es handelt sich um ein vielleicht nicht ganz realisierbares Programm, das zumindest aber eine Vision hat. Es enthält ein Konzept für die Zukunft", lobte Bannon.

Als Galionsfigur der radikalen Rechten in den USA gilt Bannon als einer der ideologischen Wegbereiter für den Aufstieg Trumps an die Macht. Bannon arbeitete zunächst als Wahlkampfberater, dann als Chefstratege im Weißen Haus. Nach Meinungsverschiedenheiten entließ ihn Trump im August des Vorjahres.