''Dringend handeln''Oxfam warnt vor Hungersnot im Südsudan

Die Hilfsorganisation Oxam warnt vor einer neuen Hungerkrise im Südsudan. Im Bundesstaat Boma im Osten des krisengebeutelten Landes sei bereits ein Fünftel aller Haushalte von einer Hungersnot betroffen. "Auf die formelle Ausrufung einer Hungersnot zu warten reicht nicht aus. Die Menschen vor Ort sind verzweifelt", betonte Nicolo di Marzo, Oxam-Landesdirektor im Südsudan.

Internationale Hilfe habe die Hungersnot im jüngsten Staat der Welt bisher in Grenzen halten können, aber "der Bedarf steigt in einem Maß, dass Oxfam und andere Hilfsorganisationen kaum mehr Schritt halten können", betonte di Marzo. Es müsse "dringend gehandelt" werden, um in Pibor und dem ganzen Südsudan Menschenleben zu retten.

Vier Jahre Konflikt und Bürgerkrieg hätten die Vorräte der Menschen aufgezehrt. In Pibor vernichteten zudem Schädlingsbefall und Überschwemmungen die Ernten. Mit dem Einsetzen der Regenzeit musste ein Großteil der Nahrung aus der Hauptstadt Juba eingeflogen werden und wird damit für viele Menschen zu teuer, berichtete Oxam.

Politische Lösung essenziell

Essenziell für das Ende des Hungers ist für Oxam-Experten di Marzo eine politische Lösung für den langjährigen Konflikt in der Region. "Ohne Frieden wird der Hunger nicht aufhören, den Südsudan heimzusuchen."

Die jüngste Runde der Friedensgespräche für den Südsudan am 23. Mai in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba brachte jedoch keine Ergebnisse. Mehrere Versuche, die Standpunkte der beiden rivalisierenden Gruppen näher aneinanderzubringen, seien gescheitert, zeigte sich die Regionalorganisation IGAD nach den Verhandlungen enttäuscht.

Das Land hatte erst im Sommer 2011 seine Unabhängigkeit vom Sudan erklärt. Im Dezember 2013 begannen die bewaffneten Auseinandersetzungen. In dem Konflikt stehen sich vor allem Anhänger des südsudanesischen Präsidenten Salva Kiir und dessen einstigem Stellvertreter Riek Machar gegenüber. Kiir gehört dem Volk der Dinka, Machar jenem der Nuer an. Seit Beginn des Bürgerkriegs wurden Zehntausende Menschen getötet und mehr als vier Millionen Menschen in die Flucht getrieben.

Bereits im Jahr 2017 wurde der Südsudan von einer schweren Hungerkrise getroffen, in den Kreisen Leer und Mayendit wurde Hungersnot ausgerufen.