Polit-Chaos in Italien

Conte verzichtet auf sein Mandat © APA/AFP/VINCENZO PINTO

Die Verhandlungen zur Regierungsbildung in Italien sind gescheitert. Italiens designierter Premier Giuseppe Conte verzichtet auf sein Mandat, eine Regierung aus der rechten Lega und Fünf-Sterne-Bewegung zu bilden, teilte der Sekretär von Staatschef Sergio Mattarella, Ugo Zampetti, am Sonntag mit.

Conte zog die Konsequenzen des Vetos von Mattarella gegen den europakritischen Ökonomen Paolo Savona, den die rechte Lega um jeden Preis zum Wirtschaftsminister ernennen wollte. Conte hatte am Mittwoch den Auftrag zur Regierungsbildung erhalten.

Dank an Parteien

Giuseppe Conte bedankte sich bei Lega und Fünf Sterne-Bewegung für das Vertrauen, das sie ihm zugesprochen hatten. Er habe alles getan, um die Regierungsbildung zu ermöglichen und stets im Einklang mit Lega und der Fünf-Sterne-Bewegung gehandelt, so Conte am Sonntag in einem kurzen Statement.

Die Verhandlungen seien in einem positiven Klima verlaufen, sagte der 53-jährige Rechtsprofessor, ohne Angaben zum Scheitern der Regierungsverhandlungen zu machen. Eine Stellungnahme des Staatspräsidenten Sergio Mattarella zu den künftigen politischen Entwicklungen wird noch am Sonntag erwartet. Es wird damit gerechnet, dass sich der Staatschef um die Bildung einer Expertenregierung bemühen wird, die Italien bis zu Neuwahlen im Herbst führen könnte.