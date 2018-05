Facebook

Ministerpräsident Markus Söder setzt um, was Vorgänger Horst Seehofer vorbereitet hat © APA/dpa/Lino Mirgeler

Heute tritt die umstrittene Novelle zum bayrischen Polizeiaufgabengesetz in Kraft, die die CSU gegen den Protest zehntausender wütender Menschen im ganzen Land durchsetzte. Das Gesetz räumt der Polizei mehr Rechte ein, insbesondere bei "drohender Gefahr".

Konkret bedeutet das: Die Polizei darf Telefone abhören, bespitzeln und Post beschlagnahmen ohne konkreten Verdacht. Und sie darf die gewonnenen Erkenntnisse auch an Nachrichtendienste weitergeben. So weitreichende Befugnisse hat seit 1945 keine deutsche Behörde mehr besessen.

Schon im Vorjahr war eine Gesetzesnovelle verabschiedet worden, die es möglich macht, Menschen für die Dauer von drei Monaten in Vorbeugehaft zu nehmen, zwar nur mit richterlicher Genehmigung, aber ohne Verteidigungsmöglichkeiten für Betroffene. Neu war, dass diese Haft bis zum St. Nimmerleinstag verlängert werden kann, und zwar ebenfalls bei nur "drohender Gefahr".

Im Fokus stehen Kriminelle und Terroristen, doch betroffen fühlen sich auch ganz normale Bürger, sollen doch Maßnahmen auch schon eingeleitet werden können, wenn noch gar keine Straftaten begangen wurden.

Die Gesetzesnovelle ist am 16. Mai beschlossen worden. In den Wochen zuvor war der Widerstand dagegen gewachsen. In München hatten 30.000 Menschen demonstriert, auch in anderen Städten gab es Proteste. Ministerpräsident Markus Söder reagierte darauf und will die Umsetzung des Gesetzes nun von einer unabhängigen Kommission begleiten lassen.

"Drohende Gefahr"

Laut Gesetz genügt nun schon "drohende Gefahr", um Überwachung und andere polizeiliche Maßnahmen wie etwa DNA-Tests oder Datenauswertung zu veranlassen. Die Polizei muss dazu allerdings in aller Regel die Zustimmung eines Richters einholen. In Einzelfällen dürfen höhere Polizeibeamte aber selber entscheiden.

Claudia Stamm, Kritikerin des Gesetzes und Gründungsvorsitzende der bayrischen Partei MUT, kritisiert in der Zeitschrift "konkret", der Polizei seien künftig kaum noch Grenzen gesetzt.

Sie dürfe künftig Aufenthaltsgebote und Aufenthaltsverbote aussprechen, dafür sei nicht einmal ein Richterverbot vorgesehen, der Betroffene könne nur klagen.

Google, Apple und Co. könnten verpflichtet werden, ihre Daten zum Zweck der Rasterfahndung zur Verfügung zu stellen, womit riesige Datenmengen aus dem privaten Bereich in die unmittelbare Verfügungsmacht der Polizei gelangten.

Die Polizei dürfe auf den bloßen Verdacht hin in Wohnungen einbrechen, Telefone abhören und Daten abgreifen, löschen oder verändern. Im Nachhinein lasse sich nicht mehr überprüfen, ob eine Information von einer verdächtigen Person oder von der Polizei selbst stamme.

In Ausnahmefällen sollen von der Polizei auch Handgranaten verwendet werden dürfen. Das wurde stark kritisiert, war allerdings auch schon bisher möglich, allerdings nur im Rahmen von Spezialkommandos.

Polizisten sollen in Zukunft Body-Cams an ihrer Uniform tragen, die ununterbrochen laufen. Bei dem sogenannten Pre-Recording nimmt die Kamera laufend auf, die Inhalte aber werden nicht gespeichert, sondern ständig überschrieben. Gespeichert wird erst dann, wenn ein Polizist es durch einen Knopfdruck veranlasst.

Das Gesetz wurde noch unter Ex-Ministerpräsident Horst Seehofer auf den Weg gebracht, der heute Bundesinnenminister ist. Es gilt inzwischen als Vorbild für neue Polizeiaufgabengesetze auch in anderen Bundesländern - Nordrhein-Westfalen etwa arbeitet bereits an einem eigenen Gesetz.

Verfassungsklage

Nicht zuletzt deshalb dürfte es angefochten werden und schon bald vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof, wenn nicht auch vor dem Bundesverfassungsgericht landen. SPD und Grüne im Bayerischen Landtag haben eine Verfassungsklage angekündigt. Sie sehen einen zu starken Eingriff in die Freiheit der Bürger.

Die Staatsregierung wiederum argumentiert damit, dass die Eingriffsmöglichkeiten der Polizei in den letzten Jahren durch das Bundesverfassungsgericht stark reduziert worden seien und nun nur der ursprüngliche Spielraum wieder hergestellt werde.

Auch in Fachkreisen gibt es unterschiedliche Meinungen über das Gesetz. Die einstige Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FPÖ) hält das Gesetz für verfassungswidrig, und auch die Polizeigewerkschaft äußerte Zweifel an der Akzeptanz des Gesetzes in der Bevölkerung, "auf deren Vertrauen die Polizei aber angewiesen ist", wenngleich sie das Gesetz selbst für angemessen hält.