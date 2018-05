Facebook

Kim und Trump © (c) APA/AFP

US-Präsident Donald Trump hat den für 12. Juni in Singapur geplanten Gipfel mit Nordkoreas Führer Kim Jong-un abgesagt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sei das Treffen "nicht angemessen", schriebt Trump auf Twitter.

Das Weiße Haus veröffentlichte Trumps Brief an Kim Jong Un:

A letter from the President to Chairman Kim Jong Un: "It is inappropriate, at this time, to have this long-planned meeting." pic.twitter.com/3dDIp55xu1 — The White House (@WhiteHouse) May 24, 2018

Als Vorleistung für das geplante historische Gipfeltreffen mit den USA hatte Nordkorea am Vormittag nach Medienberichten sein umstrittenes Atomtestgelände Punggye-ri wie angekündigt gesprengt. Der US-Sender CBS berichtete, einer seiner Korrespondenten sei vor Ort Zeuge mehrerer großer Explosionen gewesen. Nordkorea habe mitgeteilt, dass die Anlage im Nordosten des Landes zerstört worden sei. "Es gab eine riesige Explosion", berichtete Tom Cheshire vom Sender Sky News. Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap meldete, es habe über den Tag hinweg eine ganze Reihe von Explosionen gegeben. Die Schließung des in einer Bergregion liegenden Testkomplexes ist ein symbolischer Schritt, mit dem das abgeschottete Land vor der Welt seine Bereitschaft zur Denuklearisierung demonstrieren will.

Kim Trump wollen sich ursprünglich am 12. Juni in Singapur treffen, um über eine friedliche Lösung des langjährigen Streits um das nordkoreanische Atomprogramm zu verhandeln. Allerdings hatte am Donnerstag die nordkoreanische Führung Äußerungen von US-Vizepräsident Mike Pence als "ignorant und dumm" bezeichnet und darüber hinaus mit der Absage des historischen Gipfeltreffens gedroht. Die international isolierte Führung in Pjöngjang reagierte vor allem empfindlich auf Vergleiche des eigenen Landes mit Libyen. Pence sagte in einem TV-Interview am Montag in Anspielung auf Äußerungen Trumps, die Situation in Nordkorea werde "wie das Libyen-Modell enden, falls Kim Jong-un keinen Deal macht". Libyen hatte vor 15 Jahren erklärt, seine Massenvernichtungswaffen im Gegenzug für die Aufhebung von Sanktionen zerstören zu wollen. Langzeitmachthaber Muammar al-Gaddafi wurde im Oktober 2011 von Aufständischen getötet; die westlichen Atommächte unterstützten damals die Rebellen.