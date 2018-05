Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Giuseppe Conte und Luigi Di Maio © (c) AP (Alessandra Tarantino)

Ein auch in seiner Heimat weitgehend unbekannter Jusprofessor könnte neuer italienischer Ministerpräsident und Chef der ersten von Populisten geführten Regierung in Italien werden. Die Spitzen von Fünf-Sterne-Bewegung und Lega, die sich am Wochenende auf einen Koalitionsvertrag geeinigt hatten, schlugen Staatspräsident Sergio Mattarella am Montagabend die Nominierung des 54-jährigen Juristen Giuseppe Conte als Premierminister vor. Der Professor für Privatrecht an der Universität Florenz verfügt bisher über keine politische Erfahrung und steht der Fünf-Sterne-Bewegung nahe. Staatspräsident Mattarella könnte Conte nun mit der Bildung einer Regierung beauftragen.

Politologe hält Neuwahlen für möglich Der Politologe Christian Blasberg geht im "Ö1-Morgenjournal" davon aus, dass sich Präsident Sergio Mattarella mit seiner Entscheidung für oder gegen Giuseppe Conte Zeit lassen werde. Wirklich ablehnen könne er Conte nicht, nur dann, wenn es ernsthafte Bedenken gegen den Juristen gebe. "Danach sieht es aber nicht aus", erklärt Blasberg. Im Regierungsprogramm steht, dass zudem ein Regierungsgremium eingesetzt werden kann, dass die Regierung kontrollieren soll. Inwieweit Mattarella hier noch frei agieren kann, sei die Frage. Ob sich Conte dank seiner fehlenden politischen Erfahrung in dem Amt zurecht findet, werde sich zeigen. Dieser habe immerhin internationale Erfahrung, "das ist vielleicht das einzige Zeichen der Hoffnung", dass sich Conte sich zurecht finden könnte, erklärt Blasberg. "Bis jetzt haben wir aber noch kein Wort von ihm gehört." Für die künftige Regierung sieht der Politologe wenig Chancen, Neuwahlen seien durchaus realistisch.

„Conte ist ein absoluter Profi“, sagte der Chef der Fünf-Sterne-Bewegung Luigi Di Maio. Er stamme aus Süditalien und damit „aus der Peripherie“ des Landes. Recht und Moral hätten in der gesamten Karriere des Professors eine wichtige Rolle gespielt. Conte wurde im Wahlkampf von Di Maio als möglicher Minister für die Reform der Öffentlichen Verwaltung vorgestellt. Zuletzt amtierte der Jurist als Vizepräsident eines Kontrollorgans der Verwaltungsgerichtsbarkeit. Seine Studien führten den Süditaliener aus Volturara Appula in Apulien an die Universitäten von Yale, Cambridge, New York, Paris und Wien. Als Rechtsanwalt spezialisierte sich der 54-Jährige unter anderem auf die Sanierung großer, in Schwierigkeit steckender Unternehmen. Im Fall Italien könnte ihm diese Expertise möglicherweise weiter helfen.

"Historischer Augenblick"

„Wir stehen vor einem historischen Augenblick“, sagte der Chef der Fünf-Sterne-Bewegung Luigi Di Maio. Im Hinblick auf die Skepsis internationaler Beobachter über die Bildung einer Regierung zweier populistischer Parteien in Italien, sagte der 31-Jährige: „Lasst uns erst einmal anfangen und kritisiert uns dann.“ Auch Lega-Chef Matteo Salvini versuchte zu beruhigen. An EU und Finanzmärkte gerichtet, sagte Salvini: „Sie müssen nichts befürchten.“ Die neue Regierung werde sich an Regeln und Verpflichtungen halten, wolle aber in erster Linie die Interessen Italiens wahrnehmen. „Unser Ziel ist, die italienische Wirtschaft anzukurbeln, um die Schulden zu reduzieren.“

Zuvor hatten EU-Politiker Rom vor einer riskanten Finanz- und Wirtschaftspolitik gewarnt. Der CSU-Europapolitiker Manfred Weber sagte über die Pläne der beiden populistischen Parteien und ihre europaskeptische Haltung: „Das ist ein Spiel mit dem Feuer, weil Italien hoch verschuldet ist.“ Irrationale oder populistische Aktionen könnten eine neue Eurokrise hervorrufen. „Bleibt im Bereich der Vernunft“, appellierte Weber. Er bezog sich damit auf die Ausführungen im Koalitionsvertrag, denen zufolge Fünf-Sterne-Bewegung und Lega die EU-Regeln teilweise neu verhandeln wollen, insbesondere was Sparpolitik und Neuverschuldungsregeln angeht.

Vor allem die Finanzierung kostspieliger Wahlversprechen macht externen Beobachtern Sorgen. So verpflichteten sich Fünf-Sterne-Bewegung und Lega zur Einführung eines monatlichen Grundgehalts für Arbeitslose in Höhe von 780 Euro, zur Senkung des Renteneintrittsalters sowie zur Senkung der Steuern. Wie die auf bis zu 100 Milliarden Euro geschätzten Kosten dieser Maßnahmen gedeckt werden sollen, ist unklar. Italien, die drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone, drückt eine Schuldenquote von 130 Prozent des Bruttoinlandprodukts. Während die Parteien vor allem auf Wirtschaftswachstum setzen, fürchten EU-Politiker eine weitere Neuverschuldung Italiens entgegen der EU-Regeln.

Destabilisierung der Eurozone?

Der französische Wirtschaftsminister Bruno Le Maire sagte am Sonntag: „Wenn die neue Regierung es riskiert, ihre Verpflichtung zu Schulden und Defizit nicht einzuhalten, aber auch die zur Sanierung der Banken, wird die gesamte finanzielle Stabilität der Eurozone bedroht sein.“ Am Montag stieg der „Spread“ genannte Risikozuschlag auf italienische Schuldpapiere auf über 170 Punkte, die Kurse der Mailänder Börse rutschten ab.

Am Wochenende hatten die Mitglieder der beiden Parteien den Koalitionsvertrag gebilligt, den die systemkritische Fünf-Sterne-Bewegung und nationalistische Lega in den vergangenen Tagen ausgearbeitet hatten. 91 Prozent der 215 000 Lega-Anhänger, die zur Abstimmung gegangen waren, stimmten für den Vertrag. 94 Prozent der eingeschriebenen Mitglieder der Fünf-Sterne-Bewegung sprachen sich im Internet für den Vertrag aus. Nach einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Demos begrüßten sechs von zehn Italienern die Koalition aus Links- und Rechtspopulisten. Die Mehrheit der Bürger wolle, „dass das Warten ein Ende hat“.

Wie es am Montag in Rom hieß, werde Staatspräsident Sergio Mattarella die Pläne der beiden Parteien nicht einfach abhaken, sondern insbesondere im Hinblick auf Ministerpräsident und die Regierungsmannschaft Garantien für einen verlässlichen Kurs in der Europa- und Finanzpolitik fordern. Mattarella war es auch, der den entscheidenden Schub zur Bildung der Regierung gegeben hatte. Nachdem mehrere Sondierungsrunden in Folge der Parlamentswahlen ergebnislos verlaufen waren, stellte der Staatspräsident die Parteien vor die Wahl. Entweder sie unterstützten eine „neutrale“ Regierung oder Neuwahlen seien unausweichlich. In der Folge kam es zur Einigung von Fünf-Sterne-Bewegung und Lega.

Mehr zum Thema Italien "Fünf-Sterne" nominierten Conte als neuen Premier