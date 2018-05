Treffen mit Zarif EU ringt um Atomabkommen mit Iran

Die Außenminister aus Deutschland, Frankreich und Großbritannien beraten heute mit der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini über Rettungsmöglichkeiten für das Atomabkommen mit Iran. Am Abend stößt Irans Außenminister Zarif dazu.

© APA (AFP/Archiv)

Nach dem einseitigen Ausstieg der USA fordert der Iran von den Europäern innerhalb von 60 Tagen Garantien für den Erhalt der wirtschaftlichen Vorteile.

Dabei geht es dem Land vor allem darum, weiterhin von Sanktionserleichterungen zu profitieren. Diese hatte der Iran für den Verzicht auf die Fortführung seines militärischen Atomprogrammes versprochen bekommen.

Treffen mit Zarif

Direkt im Anschluss an die EU-Gespräche soll es am Abend ein Treffen mit dem iranischen Außenminister Mohammad Javad Zarif geben. Es wird erwartet, dass die Europäer Zarif dabei erste Vorschläge präsentieren, wie sie dem Iran wirtschaftliche Vorteile sichern wollen.

Leicht wird dies aber nicht werden. Der Ausstieg der USA aus dem Abkommen bringt dem Iran starke Nachteile, weil die US-Wirtschaftssanktionen gegen das Land vollständig wieder in Kraft gesetzt werden. Dadurch drohen auch nicht-amerikanischen Unternehmen Strafen, wenn sie im Iran Geschäfte machen. Betroffen sind vor allem Unternehmen, die auch Geschäfte in den USA machen. Sie könnten mit Bußgeldern belegt oder sogar ganz vom US-Markt ausgeschlossen werden. In der EU wird deswegen nun darüber nachgedacht, wie sich europäische Unternehmen vor US-Sanktionen schützen lassen.

Die gesamte EU und zahlreiche andere Staaten halten den einseitigen Ausstieg der USA aus dem Abkommen für einen Fehler. Präsident Donald Trump hatte ihn damit begründet, dass der Deal nicht den Zweck erfülle, eine iranische Atombombe zu verhindern. Die Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) bescheinigte dem Iran allerdings bisher, alle Auflagen des Atomabkommens eingehalten zu haben.