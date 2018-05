Erste Tote und Verletzte im Gaza: Wie die islamistische Hamas die Wut auf Israel nützen und ihre eigene Position stärken will, und wie ihr die USA mit der Verlegung der Botschaft dabei in die Hände spielen.

Demonstration vor wenigen Tagen, die Wut wächst: Die Palästinenser fühlen sich als "Opfer von Nazis" © APA/AFP/MAHMUD HAMS

Heute wird die US-Botschaft in Jerusalem eröffnet. US-Präsident Donald Trump, der die Verlegung aus Tel Aviv veranlasst hat, kommt nicht, aber Tochter Ivanka und deren Ehemann Jared Kushner sind angereist. Schon Stunden vor der Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem ist es am Montag zu heftigen Protesten der Palästinenser gekommen. Mindestens sieben Palästinenser wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums im Gazastreifen bei Konfrontationen mit israelischen Soldaten an der Grenze getötet. 512 seien verletzt worden, darunter auch ein Journalist.

Die Situation spitzte sich in den vergangenen Stunden dramatisch zu. Palästinenser versammelten sich am Grenzzaun im Gaza, um gegen Israel zu demonstrieren. Israelische Soldaten begannen, über den Zaun zu schießen. Die israelische Armee hatte zuvor Flugblätter über dem Palästinensergebiet am Mittelmeer abgeworfen. Darin würden die Einwohner auf Arabisch davor gewarnt, sich dem Grenzzaun zu Israel zu nähern, ihn zu beschädigen oder Anschläge zu verüben, teilte die israelische Armee mit.

Man habe an die Menschen appelliert, sich nicht von der im Gazastreifen herrschenden Hamas missbrauchen zu lassen, hieß es in der Mitteilung. Die Hamas wird von Israel, der EU und den USA als Terrororganisation eingestuft und hat sich die Zerstörung des Staates Israel auf die Fahnen geschrieben. "Erlaube es der Hamas nicht, Dich auf zynische Weise als ihre Marionette zu missbrauchen", heißt es auf einem der Flugblätter. "Halte Dich fern vom Sicherheitszaun, terroristischen Aufrührern und gewalttätigen Demonstranten!" und "Rette Dich selbst und setze lieber darauf, Dir eine gute Zukunft aufzubauen!"

Vor den angekündigten Massenprotesten im Gazastreifen sind Montag früh Geschäfte, Schulen und die Universitäten geschlossen geblieben. Alle politischen Fraktionen im Küstengebiet hatten zu einem Generalstreik aufgerufen, einschließlich der radikalislamischen Hamas.

Jugendliche verbrannten Reifen auf Kreuzungen von Hauptstraßen als Protest gegen die Verlegung der US-Botschaft in Israel nach Jerusalem. Busse sammelten Menschen von den Straßen auf, über Moschee-Lautsprecher wurde zur Teilnahme an den Massenprotesten aufgerufen.

Eine Million Menschen werden am Montag im Gazastreifen an der Grenze zu Israel zu Protesten erwartet. In einem höchst umstrittenen Schritt eröffnen die USA am Montag ihre Botschaft in Jerusalem. US-Präsident Donald Trump hatte Jerusalem im Dezember im Alleingang als Hauptstadt Israels anerkannt. Dies löste schwere Unruhen in den Palästinensergebieten aus. Israel feiert den Schritt dagegen als großen politischen Triumph. Israel beansprucht die ganze Stadt als seine Hauptstadt, die Palästinenser sehen hingegen in dem 1967 von Israel eroberten Ostteil die Hauptstadt eines künftigen eigenen Staates.

Am Dienstag ist zudem Nakba-Tag, an dem die Palästinenser traditionell der Vertreibung und Flucht von Hunderttausenden während des ersten Nahost-Krieges 1948 gedenken. Der Tag jährt sich wie die Gründung des Staates Israel zum 70. Mal.

Motive und Pläne

Besorgte Beobachter rechnen mit einem Massaker am Grenzzaun zum Gaza oder mit Attentaten in Jerusalem selbst, denn: Ursprünglich waren von der zivilen Protestbewegung "Großer Marsch der Rückkehr" friedliche Demonstrationen zur heutigen 70-Jahr-Feier Israels an diesem Grenzzaun angekündigt worden, doch die Verlegung der Botschaft und der Ärger des Iran über die Aufkündigung des Atomschutzabkommens durch US-Präsident Donald Trump haben die Lage verändert.

Inzwischen hat sich die Hamas eingeschaltet und ruft zu Protesten auf. Sie setzt darauf, dass die Spannungen einen neuen Höhepunkt erreichen. Die israelischen Sicherheitsdienste rechnen mit mindestens 150.000 palästinensischen Demonstranten, andere mit noch viel mehr. Das Eskalationspotenzial ist gewaltig.

Die "Welt" berichtet, dass die Hamas laut Informationen israelischer Sicherheitsdienste Tausenden Demonstranten die Anweisung geben will, den Grenzzaun zu durchbrechen, um Attentätern den Weg zu bereiten. Wenn die israelische Armee einen Schießbefehl erlässt, könnte das zu einem Massaker führen.

Unmittelbar vor der Einweihung der US-Botschaft rief der Chef des Terrornetzwerks Al-Kaida, Aiman al-Sawahiri , Muslime zum Jihad gegen die USA auf. Die Entscheidung der USA, ihre Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen, habe gezeigt, dass Verhandlungen und "Beschwichtigungen" den Palästinensern nichts gebracht hätten, sagte Sawahiri am Sonntag.

, Muslime zum Jihad gegen die USA auf. Die Entscheidung der USA, ihre Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen, habe gezeigt, dass Verhandlungen und "Beschwichtigungen" den Palästinensern nichts gebracht hätten, sagte Sawahiri am Sonntag. Als Motiv der Islamisten, hier ein Exempel zu statuieren, wird vermutet, dass die Lage in Israel eine willkommene Gelegenheit ist, von der eigenen Schwäche abzulenken. Gegenüber der militärischen Übermacht Israels ist die Hamas und ihre politische Mutterorganisation, die Muslimbruderschaft, machtlos, und auch Schutzmächte anderer Islamisten, etwa Saudi-Arabien oder Ägypten, betrachten die Hamas als Feind.

Im Gaza-Streifen selbst wächst die Unruhe, seit die Aussöhnung der Hamas mit der Palästinensischen Autonomiebehörde im Westjordanland fehlgeschlagen hat, berichtet Korrespondent Gil Yaron in der "Welt". Die Autonomiebehörde drehte den Geldhahn zu, die Region versinkt in Armut. Zuletzt wurde offenbar von Hamas-Aktivisten sogar Infrastruktur zerstört, um die Lage für die Bevölkerung noch aussichtsloser zu machen. Sawahiri warf der Behörde in der Botschaft mit dem Titel "Tel Aviv ist auch ein Land der Muslime" vor, ein "Verkäufer Palästinas" zu sein, wie das auf Überwachung islamistischer Internetseiten spezialisierte US-Unternehmen SITE berichtete. Seine Anhänger rief er auf, zu den Waffen zu greifen.

Die Extremisten hoffen damit offenbar, den Hass der Bevölkerung wieder gegen Israel zu richten, und die Aufmerksamkeit der Welt wieder auf Palästina. Die Lage im Gaza-Streifen geriet zunehmend außer Kontrolle. Die Wut über die Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem heizt die aggressive Stimmung an. In den vergangenen Wochen wurden bereits 55 Menschen getötet und Tausende verletzt.