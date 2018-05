Nach Sieg gegen IS

Im Irak hat am Samstag die erste Parlamentswahl seit dem Sieg der Regierungstruppen über die Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) begonnen. Die rund 24,5 Millionen Wahlberechtigten sind aufgerufen, die 329 Mitglieder des Parlaments in Bagdad neu zu bestimmen. Die Wahlbüros schließen um 18.00 Uhr (MESZ). Bei der Wahl bewerben sich knapp 7000 Kandidaten, etwa 2000 von ihnen sind Frauen.

Insgesamt 87 Parteilisten treten bei der Wahl an. Ein klarer Favorit ist nicht abzusehen. Die Schiiten sind gespalten, die Kurden geschwächt und die traditionellen Parteien der Sunniten weitgehend marginalisiert. Die "Siegesallianz" von Regierungschef Haidar al-Abadi wird herausgefordert von den beiden ebenfalls schiitischen Blöcken des ehemaligen Ministerpräsidenten Nuri al-Maliki sowie des Milizenführers Hadi al-Ameri.

Dieser gilt vielen Irakern wegen seiner Rolle im Kampf gegen die Dschihadisten als Kriegsheld. Er fordert den vollständigen Abzug der US-Soldaten und kritisiert Abadi, der die enge Bindung zum Iran durch eine Annäherung an dessen Rivalen Saudi-Arabien auszugleichen versucht. Der schiitische Prediger Moktada al-Sadr kandidiert in einem Bündnis mit den Kommunisten.

Irak nach dem Sieg gegen IS nicht im Stich lassen

Vor der Parlamentswahl im Irak hat das Internationale Rote Kreuz (IKRK) die Weltgemeinschaft aufgerufen, das Land angesichts der großen Zerstörung nicht im Stich zu lassen. Der Irak befinde sich nach dem Sieg gegen die IS-Terrormiliz in einer sehr wichtigen Phase, da sich nun seine Zukunft entscheide, sagte die IKRK-Chefin im Irak, Katharina Ritz, der Deutschen Presse-Agentur.

"Die internationale Gemeinschaft muss sich weiter engagieren", sagte Ritz. Die Iraker wählen an diesem Samstag das erste Mal nach dem Sieg der Armee gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) ein neues Parlament. Nach dem Kampf gegen die Extremisten liegen jedoch große Gebiete in Schutt und Asche. Der Wiederaufbau geht nur langsam voran.

"Wir können Fortschritte erkennen. Aber wir sind noch immer weit davon entfernt, sagen zu können, dass alles gut ist," warnte Ritz. "Die Dinge können sich hier auch schnell wieder zurückentwickeln."

So sei die westirakische Stadt Ramadi zu 80 Prozent zerstört worden, erklärte Ritz. Das bedeute für viele Iraker Armut, da sie ihr Geld in Immobilien investiert hätten. Besonders wichtig sei es in dieser Phase, Arbeitsplätze zu schaffen, sagte die Schweizerin. Nur dann könnten die Menschen ihr Leben wieder aufbauen.

Der Weltbank zufolge werden für den Wiederaufbau des Iraks rund 88 Mrd. Dollar (rund 71 Mrd. Euro) benötigt. Bei einer internationalen Geberkonferenz im Februar in Kuwait waren dem Land 30 Mrd. Dollar zugesagt worden. Laut UNO sind im Irak noch mehr als zwei Millionen Menschen vertrieben. Fast neun Millionen Iraker brauchen demnach humanitäre Hilfe.