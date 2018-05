Frankreichs Präsident Emmanuel Macron rufe zur "Deeskalation" auf, teilte das französische Präsidialbüro am Donnerstag in Aachen mit.

Der Präsident wolle am Rande der Karlspreis-Verleihung in Aachen mit Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über den Konflikt zwischen Israel und Iran sprechen. Macron wurde am Donnerstagvormittag in Aachen wegen seiner Verdienste um die europäische Einigung mit dem internationalen Karlspreis ausgezeichnet. Beim Festakt im historischen Krönungssaal des Aachener Rathauses hält Merkel die Laudatio.

Russland brachte unterdessen seine "Besorgnis" über die Gefechte in Syrien zum Ausdruck. Alle Parteien seien zur "Zurückhaltung" aufgerufen, erklärte der russische Vize-Außenminister Michail Bogdanow am Donnerstag in Moskau.