US-Präsident Trump macht seine Ankündigung wahr

Die USA haben weitere Sanktionen gegen den Iran verhängt. Wie das Finanzministerium in Washington mitteilte, sind davon sechs Personen mit mutmaßlichen Verbindungen zur Al-Kuds-Einheit der Revolutionsgarden betroffen. Zudem wurden demnach drei Firmen auf die Liste gesetzt. US-Präsident Donald Trump hatte am Dienstag den Rückzug seines Landes aus dem Atomabkommen mit dem Iran bekanntgegeben und der Führung in Teheran unter anderem vorgeworfen, den Terrorismus zu unterstützen. Die Al-Kuds-Brigaden wurden zuletzt von Israel für einen Beschuss der Golanhöhen verantwortlich gemacht.

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat zuvor in einem Telefonat mit dem iranischen Präsidenten Hassan Rohani bekräftigt, wie auch Frankreich und Großbritannien an dem Atomabkommen mit dem Land festzuhalten. Dafür müsse aber auch die Regierung in Teheran ihre Verpflichtungen aus dem Abkommen weiter erfüllen. Nach Angaben von Regierungssprecher Steffen Seibert spracht die Regierungschefin am Donnerstagnachmittag mit Rouhani. Die Kanzlerin sprach sich demnach dafür aus, im erweiterten Kreis beteiligter Staaten Gespräche mit dem Iran zu dessen ballistischem Raketenprogramm sowie zu seinen Regionalaktivitäten unter anderem in Syrien und Jemen aufzunehmen. Merkel verurteilte Seibert zufolge zugleich die nächtlichen iranischen Angriffe auf israelische Militärstellungen auf den Golanhöhen und forderte den Iran auf, zur Deeskalation in der Region beizutragen. Deutschland zählt zu den Unterzeichnerstaaten der Vereinbarung mit dem Iran.

Iran will Verpflichtungen nachkommen

Der Iran will nach Angaben Russlands seinen Verpflichtungen aus dem Atomabkommen weiterhin nachkommen. "Wir haben eine entsprechende Zusicherung von der iranischen Seite bekommen", sagte der russische Vizeaußenminister Sergej Riabkow in Teheran. Er habe sich zuvor mit seinem iranischen Kollegen getroffen, teilte das Außenministerium mit. Moskau gehört zu den sechs Unterzeichnerstaaten der Vereinbarung mit dem Iran, an der alle, außer den USA, festhalten wollen. Besonders Deutschland, Frankreich und Großbritannien seien als Unterzeichnerstaaten jetzt in der Pflicht, sich für die Wahrung des Abkommens einzusetzen, sagte Riabkow der Agentur Tass. "Jetzt müssen wir alle gemeinsam den Deal retten."

Im Iran mehrten sich unterdessen jedoch die Stimmen, die an einem Fortbestand des Atomabkommens zweifeln. Die europäischen Staaten hätten nicht genug Macht, das Abkommen noch zu retten, sagte der stellvertretende Kommandant der Revolutionsgarden, Brigadegeneral Hossein Salami, der halbamtlichen Nachrichtenagentur FARS zufolge. "Europa kann nicht unabhängig beim Atomabkommen handeln." Den Feinden des Iran gehe es nicht um eine militärische Konfrontationen, sagte Salami. Sie wollten durch wirtschaftliche Isolation Druck ausüben. "Widerstand, nicht Diplomatie, ist der einzige Weg, diesen Feinden entgegenzutreten", zitierte FARS den General der Elitetruppe.

Schon am Mittwoch hatte der oberste Führer des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mit Blick auf die Europäer erklärt: "Ich traue diesen Staaten auch nicht." Deutschland, Frankreich und Russland stellten sich am Donnerstag erneut demonstrativ hinter das Abkommen. Die USA suchen unterdessen das Gespräch mit ihren Verbündeten, um Regierungskreisen zufolge ebenfalls Druck auf den Iran auszuüben. Ziel seien die Grundlagen für einen neuen Vertrag. Präsident Rohani hatte erklärt, sein Land halte an dem Vertrag fest und werde mit den anderen Unterzeichnerstaaten verhandeln. Europa habe aber nur "eine sehr begrenzte Gelegenheit", das Abkommen zu erhalten, meinte aber auch er. Der Iran stehe bereit, die Entwicklung von Atomtechnologie nach Gesprächen mit den EU-Vertretern wieder aufzunehmen.

Sorge auf dem Ölmarkt

Auf dem Ölmarkt wächst unterdessen die Nervosität. Nach Einschätzung der Organisation Erdöl exportierender Länder (OPEC) dürfte sich der Ausfall der iranischen Ölexporte im Sog neuer US-Sanktionen aber erst mit Verzögerung auf die Angebotslage auswirken. Noch sei es zu früh, um zu sagen, ob die Fördermenge zum Ausgleich der möglichen iranischen Ausfälle erhöht werden müsse, hieß es in Kreisen des Ölkartells.