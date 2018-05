Der russische Präsident Wladimir Putin legte am Montag den Eid für eine weitere Amtszeit ab. Zu der Zeremonie im Kreml in Moskau waren nach offiziellen Angaben 5.000 Gäste geladen.

© AP

Der 65-jährige Wladimir Putin beherrscht die russische Politik seit 18 Jahren. Als Staatschef geht er in seiner vierte Amtszeit, die bis 2024 dauern wird, bevor er laut Verfassung ausscheiden muss. Bei der Präsidentenwahl im März hatte die Wahlbehörde Putin ein Rekordergebnis von knapp 77 Prozent der Stimmen zugesprochen.

Am Montag legte er den Amtseid ab: Vor etwa 5.000 Gästen im Kreml in Moskau gelobte er, "dem Volk treu zu dienen", wie es in der Eidesformel heißt.

Überschattet wurde die Amtseinführung von der Gewalt, mit der die russische Polizei am Samstag Kundgebungen von Regierungsgegnern aufgelöst hatte. Landesweit waren etwa 1.600 Anhänger des Oppositionellen Alexej Nawalny festgenommen worden.

