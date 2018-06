Ehe der scheidende amerikanische Präsident heute Nachmittag von Athen nach Berlin weiterreist, will er an der Wiege der Demokratie noch einmal eine große Grundsatzrede halten.

© AP

Mit Spannung wird nicht nur in Athen die Grundsatzrede erwartet, die der scheidende US-Präsident Barack Obama am heutigen Mittwoch in der griechischen Hauptstadt halten will. Die Ansprache werde so etwas wie das politische Vermächtnis Obamas sein, erwarten Beobachter.

Athen, das als Wiege der Demokratie gilt, ist dafür sicher der geeignete Ort. Ursprüngliche Überlegungen, Obama unter freiem Himmel auf der historischen Pnyx sprechen zu lassen, jenem Hügel gegenüber der Akropolis, wo die Athener der Antike zu ihren Volksversammlungen zusammenkamen, wurden allerdings aus Sicherheitsgründen fallengelassen. Jetzt soll der US-Präsident im gerade erst fertiggestellten Kulturzentrum der Niarchos-Stiftung reden.

Er dürfte seine Ansprache auch dazu nutzen, auf die Sorgen einzugehen, mit denen viele Völker und Politiker in Europa der Wachablöse im Weißen Haus entgegensehen.

Im Gespräch mit dem griechischen Premier Alexis Tsipras versprach Obama am Dienstag, er werde in Berlin, „für meine Überzeugung werben, dass Sparpolitik allein keinen Wohlstand schafft“. Deshalb seien Schuldenerleichterungen nötig, um Hellas zu helfen. Obama mahnte Tsipras aber auch, die Strukturreformen entschlossen umzusetzen. Die bisherigen Einschnitte seien für das griechische Volk „nicht einfach, aber nötig“ gewesen, betonte Obama.