Vor der Verkündung des Verfassungsurteils zur Wahlrechtsreform der Ampel-Koalition in Deutschland kursiert schon jetzt ein Dokument, bei dem es sich um den Text der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts handelt. Das Dokument war kurzzeitig auf der Webseite des obersten deutschen Gerichts abrufbar, mehrere Medien berichteten darüber. Laut Medien betrachtet das Gericht die Fünf-Prozent-Hürde in Kombination mit der Abschaffung der Grundmandatsklausel als verfassungswidrig.

Wahlrechtsreform verfassungswidrig

Ein Sprecher des Bundesverfassungsgerichts wollte die Darstellung, es handle sich bei dem kursierenden Dokument um das Urteil, am späten Montagabend auf Anfrage nicht kommentieren und verwies auf die Urteilsverkündung am Dienstag. Diese kam gegen 10 Uhr und deckte sich mit den zuvor öffentlich gewordenen Einstufungen.



Das Bundesverfassungsgericht stuft die Wahlrechtsreform in Teilen als verfassungswidrig ein. Dabei geht es um die Aufhebung der sogenannten Grundmandatsklausel im neuen Wahlrecht. Diese regelt bisher, dass Parteien über ihre Zweitstimmen in den Bundestag einziehen können, auch wenn sie die Fünf-Prozent-Hürde verfehlen. Dafür müssen die Zweitstimmen für mindestens drei Direktmandate reichen. Zuletzt profitierte „Die Linke“ 2021 davon.



Die von der Koalition aus SPD, FDP und Grünen eingeführte Neuregelung ist seit Juni 2023 in Kraft und soll erstmals bei der Bundestagswahl im kommenden Jahr angewendet werden. Mit der Reform soll die Größe des Bundestags stark reduziert werden - um mehr als 100 auf maximal 630 Parlamentarier.