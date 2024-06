Da thronten sie stehend im offenen Fonds einer Luxuslimousine deutscher Herkunft – die Verachtung für den Westen scheint doch nicht so ganz lückenlos – und lieferten das altbekannte Schauspiel: Russlands Kriegsherr Wladimir Putin schaute bei seinem Bruder im Geiste, dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un, in Pjöngjang vorbei. Eine Protzparade der Unsäglichen, bei der gedrillte Kinder mit Fähnchen Euphorie für eine Zukunft vortäuschten, in der das Individuum nichts zählt.