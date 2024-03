Überall wird geschrubbt und gekehrt, die Hauptstadt Peking muss sich von ihrer schönsten Seite zeigen. Auch von ihrer disziplinierten, daher haben Parteimitglieder, Polizisten und Soldaten in den Straßen, in U-Bahn-Stationen und auf allen Brücken Stellung bezogen. Jede Unmutsäußerung im öffentlichen Raum muss verhindert werden, wenn sich die mächtigsten Politiker des Landes einmal im Jahr in Peking versammeln.