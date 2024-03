Das Phänomen heißt „asymmetrische Mobilität“, dahinter steckt ein bekanntes Phänomen: Österreich ist für Studenten aus dem Ausland ein überaus beliebter Ausbildungsplatz, doch nach dem Studium gehen die meisten wieder in ihre Herkunftsländer zurück, statt hier eine offene Stelle zu besetzen. Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) will nun gegen Ungleichgewichte bei der Ausbildung – vor allem von Medizinerinnen und Medizinern, es betrifft zunehmend aber auch die Bereiche Zahn- und Veterinärmedizin sowie Psychologie und Psychotherapie – vorgehen und hat das Thema beim EU-Rat der Bildungsminister in Brüssel vorgebracht. Ähnliche Probleme haben auch andere Nachbarländer mit gleicher Sprachbasis, etwa Belgien und Frankreich.

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache. 60 Prozent der internationalen Studierenden in Österreich kommen aus Nachbarländern, 42 Prozent allein aus Deutschland. Die aktuellen Quoten sind so definiert, dass 95 Prozent der Medizinstudienplätze für EU-Bürger reserviert sind, davon 75 Prozent für Menschen mit österreichischem Reifezeugnis. Im Bildungsministerium weist man darauf hin, dass es in den einzelnen EU-Ländern höchst unterschiedlich ausgeprägte Ausbildungsplätze im Verhältnis zur Einwohnerzahl gibt: Wenn es in Österreich im medizinischen Bereich 1700 Plätze sind, zählt das rund zehnmal so große Deutschland „nur“ 12.000 statt 17.000.

Herkunftslandprinzip und Abschlagszahlungen

Polaschek schlägt nun zwei Maßnahmen vor. Zunächst denkt er an die Einführung des Herkunftslandprinzips: „Es sollen nur jene EU-Bürgerinnen und -Bürger einen Studienplatz in Österreich erhalten, für die auch in ihrem Heimatland einer bereitsteht.“ Und, so der zweite Ansatz: Es müsste eine EU-weite Festlegung von Mindeststudienplätzen pro Land geben. Polaschek: „Jene Länder, die diesen Wert nicht erreichen, müssten dann Ausgleichszahlungen dorthin leisten, wo die Verpflichtung übererfüllt wird.“ Die Kosten eines Medizinstudiums überschlägt man im Ministerium mit rund 60.000 Euro. Klargestellt wird, dass mit der allfälligen Zahlung keine zusätzlichen Plätze entstehen können, dafür reichen die Kapazitäten nicht aus.

Die derzeitigen Quoten sind nach einem langwierigen Rechtsverfahren festgelegt worden und werden permanent mit der EU-Kommission abgestimmt, daran kann man nicht rütteln. Eine Änderung kann also nur über eine EU-weite Gesamtlösung bewirkt werden. Polaschek möchte im Lauf dieses und des kommenden Jahres über die Kommission in Zusammenarbeit mit der OECD eine Studie über die Details der asymmetrischen Mobilität durchführen lassen, im zweiten Halbjahr 2025 könnte das Thema dann im Rat behandelt werden.

Zustimmung für Polascheks Vorstoß kommt aus den eigenen Reihen der ÖVP. Deren Generalsekretär Christian Stocker fordert zusätzlich eine „Berufspflicht für ausgebildete Ärzte in Österreich“, das dürfte EU-rechtlich allerdings nicht umsetzbar sein. Auch die österreichische Ärztekammer begrüßt den Vorschlag. „Wir bilden in Österreich mehr als genug Ärztinnen und Ärzte für unseren eigenen Bedarf aus“, meinte Präsident Johannes Steinhart. „Doch vor allem von Deutschland, wo viel zu wenige Ärzte ausgebildet werden, werden die Absolventen abgesaugt.“