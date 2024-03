Politiker fallen nicht vom Himmel. Erst recht nicht Donald Trump. Neun Jahre nach seinem chaotischen Einstieg in die Politik steht der 77-Jährige nach einem Erdrutschsieg am Super Tuesday nicht nur wieder als Kandidat der republikanischen Partei für die Präsidentschaftswahlen am 5. November fest. Auch Trumps Erfolgsrezept - den Frust der Abgehängten zu nutzen - geht heute mehr denn je auf. Die vielen Anklagen oder Trumps alle Verbündete verprellende Außenpolitik wiegen für viele Amerikaner weniger schwer als das „Make America great again“-Versprechen, das Trump dem gefühlten Niedergang der Nation entgegensetzt.