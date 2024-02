Es hätte noch knapper sein können: Mit 329 zu 275 Stimmen sprachen sich die EU-Abgeordneten für das umstrittene „Renaturierungsgesetz“ aus. Während SPÖ, Grüne und NEOS mit Ja votierten, stimmten die Mehrheit der ÖVP und die FPÖ dagegen. Nun ist nur noch die Zustimmung des Rates, voraussichtlich im März oder April nötig.

Darum geht es beim Renaturierungsgesetz:

Das Gesetz ist Teil des Klimaschutzpakets „Green Deal“, dabei geht es um eine Verbesserung der schlechten Böden. Bis 2030 sollen 20 Prozent der Land- und Meeresflächen in einen früheren, besseren Zustand zurückgeführt werden. Gemeint ist unter anderem die Neupflanzung von drei Millionen Bäumen, Wiederverwässerung trockengelegter Moore oder Renaturierung begradigter Flussläufe. Befürworter wie der Grüne Thomas Waitz weisen darauf hin, das „größte Teile der österreichischen Waldlandschaft schon heute den Bedingungen gerecht“ werden; Andreas Schieder (SPÖ) spricht von einem „politischem Symbolthema“, zumal auch die Finanzierung sichergestellt sei. Eine Reihe von Ausnahmebestimmungen soll in dem abgeschwächten Entwurf zu große Beschränkungen für die Landwirtschaft verhindern.

Gegner finden sich in den Reihen der FPÖ und der ÖVP. Der Freiheitliche Roman Haider ortet einen „Vernichtungsfeldzug der EU gegen die eigenen Bauern“, ÖVP-Abgeordneter Alexander Bernhuber, lehnt „zentralistische Eingriffe in die Subsidiarität und in die Eigentumsrechte unserer nachhaltigen Land- und Forstwirtschaft und auf Kosten der Versorgungssicherheit klar ab“, deshalb habe man gegen den Text gestimmt. Beifall kam hingegen von Umweltschutzorganisationen wie Greenpeace, WWF oder Global 2000.