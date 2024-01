Kärnten hat sich auf den Weg zur kinder- und familienfreundlichsten Region Europas gemacht, das hat indirekt nun auch Auswirkungen auf europäischer Ebene. Am Dienstagabend wurde Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) im „Ausschuss der Regionen“ in Brüssel, in dem mehr als 300 Vertreter aus 200 europäischen Regionen sitzen, zum Berichterstatter für den Bereich Kinderschutz gewählt. Der Ausschuss soll eine Stellungnahme erarbeiten, die dann an die EU-Kommission weitergeht. Ziel ist die bessere Entwicklung und der Ausbau integrierter Kinderschutzsysteme.