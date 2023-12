Am Ataba Platz ist ein riesiger Markt, wo es alles zu kaufen gibt. Von Kühlschränken, über Fernseher, Handys, Schuhe, Kleidung, Lampen, Werkzeuge: einfach alles findet man hier. Die meisten Waren kommen aus China. Sie sind billig und für die immer ärmer werdenden Ägypter erschwinglich. Während in den besseren Vierteln Kairos die Läden oft leer sind, haben die Händler am Ataba alle Hände voll zu tun. Über 40 Prozent der 110 Millionen Ägypterinnen und Ägypter leben unter dem Existenzminimum von zwei Dollar am Tag. Denen bleibt nur Ataba.