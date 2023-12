Der Vorstoß Gerhard Karners, über den Kleine Zeitung, Kurier und Krone exklusiv berichteten, soll Bewegung in die festgefahrenen Fronten im Streit um die Blockade der Schengen-Erweiterung bringen, die derzeit vor allem am Veto Österreichs, aber auch der Niederlande, scheitert. Eine Bedingung für die Einführung einer Art Air-Schengen wären schärfere Grenzkontrollen am Boden. Karner reist am Montag nach Slowenien, um am Rande eines Treffens mit Vertretern Bulgariens und Rumäniens darüber zu beraten, welche Bedingungen erfüllt sein müssten. Die Beratungen sollen am Dienstag im Rahmen des „Salzburg Forums“ in Brdo Pri Kranju stattfinden.

Der bulgarische Präsident Rumen Radev erklärte laut bulgarischer Nachrichtenagentur BTA am Sonntag vor Reportern, dass Bulgarien dem sogenannten „Luft-Schengen“ beitreten könnte. Er fügte hinzu, dass dies zwar ein Schritt nach vorn sei, Bulgarien aber sehr vorsichtig sein müsse, damit es nicht mit dem Etikett „Bitte sehr - Bulgarien ist jetzt in Schengen“ versehen werde.

Kompromiss soll in Gesprächen fixiert werden

Erfreut reagierte der rumänische Ministerpräsident Marcel Ciolacu von den Postkommunisten: „Wir haben das Eis gebrochen! Österreich hat seine Position zum Schengen-Raum aufgeweicht und sich bereit erklärt, die Luftgrenzen für Rumänien abzuschaffen“, schrieb Ciolacu laut BTA am späten Samstagabend auf Facebook. Der rumänische Innenminister Catalin Predoiu soll nun laut Ciolacu die Verhandlungen zu einem „erfolgreichen Abschluss“ bringen. „Nach Jahren des Wartens werden wir diesen Traum gemeinsam verwirklichen! Rumänien verdient es, in Schengen zu sein!“, so der Ministerpräsident.

Ciolacus Vorgänger, Senatspräsident Nicolae Ciuca von den mitregierenden Liberalen, rief jedoch zur „Vorsicht“ auf. Die Ankündigung Karners sei auf jeden Fall „ermutigend“, doch die gestellten Bedingungen müssten unter die Lupe genommen werden. Auch sei die Position der Niederlande in puncto Bulgariens Schengen-Beitritt zu eruieren, so Ciuca. Ein Beschluss wäre bis Ende des Jahres auf einer außerordentlichen Sitzung der EU-Innenminister möglich.

Der liberale Europaabgeordnete Dacian Ciolos erklärte, die Ankündigung Karners sei „gewiss kein Grund zum Jubeln“, die rumänischen Bürgerinnen und Bürger wollten wissen, wann das EU-Land „dem Schengenraum endlich mit den Landgrenzen beitritt“. Er forderte einen „klaren Fahrplan“.

Als „nur noch peinlich“ bezeichnete Neos-EU-Abgeordnete Claudia Gamon das Verhalten der Bundesregierung. „Rumänien und Bulgarien erfüllen alle Kriterien für den Schengen-Beitritt. Dass Karner jetzt für etwas verhandeln möchte, dass ihnen schon zusteht, ist eine Frechheit. Rumänien und Bulgarien sind uns nichts schuldig“, heißt es in einer Mitteilung.