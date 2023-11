Ungeachtet der Bemühungen um eine Isolation Moskaus wegen des Ukraine-Krieges wollen die USA beim APEC-Gipfel in San Francisco auch für die russische Delegation ein „guter Gastgeber“ sein. Die russische Delegation wird vom stellvertretenden Ministerpräsidenten Alexej Owerschuk angeführt, wie Matt Murray vom US-Außenministerium am Sonntag. Owerschuk werde „als Leiter der Delegation“ behandelt und könne „in vollem Umfang“ an den Veranstaltungen in dieser Woche teilnehmen.

Russischer Vize-Ministerpräsident nicht von US-Sanktionen betroffen

Eine Teilnahme des russischen Präsidenten Wladimir Putin an dem bis zum 17. November dauernden Gipfeltreffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) ist undenkbar aufgrund der umfassenden Sanktionen, die Washington nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine verhängt hatte. Vize-Ministerpräsident Owerschuk unterliegt zwar einer Reihe westlicher Sanktionen, unter anderem von der EU, aber nicht ausdrücklich US-Sanktionen - im Gegensatz zur obersten russischen Führungsriege.

„Wir haben das ganze Jahr über immer wieder gesagt, dass wir gute APEC-Gastgeber sein wollen“, sagte Murray über die Organisation mit 21 Mitgliedstaaten. Dies finde aber innerhalb der Gesetze und Regeln der USA statt. „Und Russlands Teilnahme ist natürlich danach ausgerichtet worden, wegen der Sanktionen“, sagte Murray. Dem diplomatischen Protokoll entsprechend stehe Owerschuk „eindeutig nicht auf derselben Ebene“ wie die teilnehmenden Staats- und Regierungschefs.

Teilnahme Putins ausgeschlossen

Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag (IStGH) hatte Mitte März einen Haftbefehl gegen Putin wegen der Verschleppung Tausender ukrainischer Kinder nach Russland im Ukraine-Krieg erlassen. Putin hatte deshalb bereits seine Teilnahme an Gipfeltreffen in Südafrika und Indien abgesagt.

Das US-Außenministerium hatte im vergangenen Monat öffentlich erklärt, es werde Putin in San Francisco nicht willkommen heißen. Putin erklärte daraufhin, jedes APEC-Mitglied könne selbst seine eigene Delegation bestimmen.