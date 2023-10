Während in anderen europäischen Städten, ganz zu schweigen von arabischen Staaten, Tausende zur Unterstützung der Palästinenser auf die Straße gehen, hielt sich der Zulauf am Samstag in Wien in überschaubaren Grenzen. Rund 500 Personen, vorwiegend mit Migrationshintergrund, versammelten sich am Columbusplatz in Favoriten unweit des Hauptbahnhofs.

Anders als eine Kundgebung am Mittwochabend in der Innenstadt, die von der Polizei wegen der Gefahr von Gewalt kurz vor Beginn verboten wurde, aber trotzdem abgehalten wurde, hatten die Behörden dieses Mal keine Einwände. Dies wohl deshalb, weil der Aufruf "Free Palestine from the River to the Sea" diesmal nicht bei der Ankündigung der Demonstration verwendet wurde. Dieser Slogan spricht Israel das Existenzrecht ab, weil das Gebiet Palästinas hier vom Mittelmeer bis zum Fluss Jordan umfasst - und damit auch das Staatsgebiet des jüdischen Staats.

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot am Columbusplatz vertreten. Grund zum Einschreiten bestand bisher jedenfalls nicht. Auch der Verfassungsschutz beobachtet die Vorgänge genau.