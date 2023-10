Kurz-Anwälte fahren schwere Geschütze gegen Anklagebehörde auf

Mit Video. In einem 20-seitigen Schreiben an den Richter fordern die Kurz-Anwälte einen Freispruch für ihren Mandanten. In ähnlich gelagerten Fällen seien die Verfahren eingestellt worden - etwa auch bei Ex-ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner.