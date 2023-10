Seltener Schulterschluss in der österreichischen Innenpolitik: Auf Initiative von Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger haben sich die Parteichefs aller fünf Parlamentsparteien, also auch FPÖ-Chef Herbert Kickl, auf eine gemeinsame Solidaritätserklärung mit Israel verständigt.

In einem Schreiben, das die Namen von ÖVP-Chef Karl Nehammer, SPÖ-Chef Andreas Babler, FPÖ-Chef Kickl, Grünen-Chef Werner Kogler und der Neos-Chefin trägt, wird der "Angriff der Terrororganisation Hamas aufs Schärfste" verurteilt. "Unsere Demokratie muss wehrhaft sein und ist aufgrund ihrer Geschichte besonders in der Verantwortung, mit Israel im Kampf gegen den Terror Seite an Seite zu stehen." Der Terror sei durch nichts zu rechtfertigen und müsse sofort gestoppt werden.

"Unserer Gedanken sind bei den Menschen in Israel. Unser Mitgefühl gilt in diesen schweren Stunden den Opfern und deren Familien." Abschließend wird der parteiübergreifende Charakter der Solidaritätserklärung in den Vordergrund gestellt: "Quer über die Parteigrenzen und politischen Ansichten hinweg sind wir geeint in der unserer Solidarität mit dem israelischen Volk und dem Staat Israel."