Es wird ein Gesetz geben: Immerhin so viel Zuversicht versprühte ÖVP-Klubchef August Wöginger, als er am Mittwoch im Zuge des Ministerratfoyers zur Umsetzung eines Informationsfreiheitsgesetzes, vulgo „Abschaffung des Amtsgeheimnisses“, befragt wurde. Wie dieses Gesetz konkret ausgestaltet sein wird, darüber hüllte er sich in Schweigen.

Geht es nach der Grünen Klubobfrau Sigrid Maurer, so befinden sich die Verhandlungen im Endstadium. In den nächsten Wochen soll der Entwurf an das Parlament übermittelt werden. Tatsache ist, dass Städte und Gemeinden erhebliche Bedenken gegen eine weitgehende Informationspflicht haben und dies mit der Sorge vor einem massiv steigenden Verwaltungsaufwand argumentieren.

Mit Pragmatismus gegen die Bedenken

Tatsächlich soll das Amtsgeheimnis für Bund, Länder und Gemeinden fallen, bestimmte Informationen sollen dabei proaktiv veröffentlicht werden müssen, allerdings womöglich nicht von allen Körperschaften. Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohnern – und damit das Gros der Kommunen – könnten von dieser Pflicht entbunden werden. Fix ist das aber alles nicht, zumal die Verhandlungen recht intransparent erfolgen.

Das bemängelt auch Peter Bußjäger, Verwaltungsrechtler an der Universität Innsbruck. Er hat prinzipiell Verständnis für die Befürchtungen kleiner Gemeinden, hält eine Beschneidung der Auskunftsrechte abhängig vom Wohnort aber für sachlich nicht nachvollziehbar. Stattdessen plädiert er dafür, sehr kleinen Gemeinden – ab 5000 Einwohnern sei ein professioneller Verwaltungsapparat ohnehin notwendig – Hilfe bei komplizierten Auskunftsbegehren anzubieten, etwa durch die Bezirkshauptmannschaft, notfalls auch durch das Land.

Konkrete Sicherungen einziehen

Mit einem Sprung ins kalte Wasser vergleicht Bernd Wieser von der Universität Graz die Einführung eines Informationsfreiheitsgesetzes: Anfangs ein Schock, doch dann gewöhne man sich rasch an die ungewohnte Temperatur. Schon bei der Einführung der bestehenden Auskunftspflicht 1987 habe es massive Sorgen vor einer Antragsflut gegeben, doch die sei nie eingetreten.

Wieser plädiert für das Einziehen konkreter Sicherungsmaßnahmen. So müssen mutwillige Auskunftsbegehren bereits jetzt nicht beantwortet werden; auch sollten von der Informationspflicht nur vorhandene Unterlagen betroffen sein, nicht aber solche, die dafür extra erst besorgt oder zusammengestellt werden müssten. Hier gebe es zum Teil bereits eine entsprechende Judikatur des Verwaltungsgerichtshofs, so Wieser, die sicher noch ausdifferenziert werden müsse. Zudem könnte der Gesetzgeber auch eine Evaluierung des Gesetzes nach zwei Jahren festlegen.

Zwingend veröffentlicht werden sollten aus der Sicht Wiesers alle Informationen, welche die Öffentlichkeit interessieren, insbesondere in den Bereichen Verkehrs- und, Bauprojekte, Bauordnungsfragen sowie Gutachten und Expertenstellungnahmen.