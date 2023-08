Im Vorfeld von SPÖ und FPÖ am Mittwoch angestrebten Sondersitzung des Nationalrats haben sich die Koalitionspartner in den gestrigen Abendstunden offenbar auf ein Maßnahmenpaket gegen die Teuerung verständigt. Wie in Regierungskreisen gegenüber der Kleinen Zeitung versichert wird, will die Koalitionsspitze einen Mietpreisdeckel vorstellen. Konkret soll sichergestellt werden, dass die Mieten in den kommenden drei Jahren maximal um fünf Prozent steigen. Wie das ausgestaltet wird, ist nicht bekannt. Darüber hinaus ist eine Regelung geplant, die künftig massive Anstiege bei den Mieten verhindern soll. In der Vergangenheit hatte die ÖVP einen Mietpreisdeckel noch als "populistische Forderung" abgetan.

Zufallsgewinne sollen abgeschöpft werden

Auch bei den Gebühren will die Regierung ansetzen. Ob es zu einem Stopp der Gebührenerhöhung kommt oder diese sogar gesenkt werden, steht in den Sternen. Bereits am Wochenende ist durchgesickert, dass Konzerne, die mit fossiler Energie Krisengewinne machen, künftig stärker zur Kasse gebeten werden. Wurde bisher nur Zufallsgewinn abgeschöpft, wenn er 20 Prozent über dem Durchschnittsgewinn vergangener Jahre lag, soll künftig bereits bei 10 Prozent angesetzt werden, so der Plan.



Zwei Drittel der Österreich stöhnen unter der Teuerung

Die Teuerung ist in der Zwischenzeit das größte Sorgenkind der Bevölkerung, sie trifft, so eine IMAS-Umfrage, zwei Drittel (69 Prozent) der Österreicher hart. Die Preissteigerungen haben das Konsumverhalten deutlich geändert. 22 Prozent meinten, ihr Haushalt sei „sehr stark“ von der Teuerung betroffen, 47 Prozent sagten „eher stark“. 21 Prozent erklärten, „eher keine“ Belastungen zu spüren. Nur fünf Prozent wollen „gar nichts“ spüren.