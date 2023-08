Im Vorfeld der von SPÖ und FPÖ am Mittwoch anberaumten Sondersitzung des Nationalrats hat die Bundesregierung in einer Pressekonferenz am Vormittag Eckpunkte eines neuen Anti-Teuerungspakets vorgestellt. Offensichtlich wollte die Koalition der Opposition, die sich in den letzten Tagen bereits verbal aufmunitioniert hatte, thematisch das Wasser abgraben.

Bundeskanzler Karl Nehammer präsentierte gleich zu Beginn des Pressegesprächs die Details. Die Regierung werde einen Deckel für Mieterhöhungen einführen, ein Antrag soll bereits heute im Parlament eingebracht werden. Betroffen davon sind der geförderte Wohnbau, Kategoriemieten, Richtwertmieten. Konkret soll sichergestellt werden, dass die Mieten in den kommenden drei Jahren maximal um fünf Prozent steigen.

Das ist insofern beachtlich, weil vor allem die ÖVP bisher die Idee eines Deckels abgelehnt hat. In der Vergangenheit hatte die Volkspartei den von der SPÖ eingeforderten Deckel noch als "populistische Forderung" abgetan. Vizekanzler Werner Kogler rechnete in der Pressekonferenz vor, dass Mieter im nächsten Jahr in einer Höhe zwischen 500 und 1000 Euro entlastet werden.

Nehammer verteidigte den Schwenk: "Die Opposition hat immer einfache Antworte für komplexe Fragen. Das funktioniert so nicht." Und: "Wir arbeiten systemisch. Wir arbeiten nicht auf Zuruf der Opposition."

Vignette und Klimaticket werden nicht erhöht

Auch sollten die Gebühren eingefroren werden. Im nächsten Jahr werden weder die Autobahnvignette noch das Klimaticket erhöht. Auch die Gemeinden sollten keine Erhöhung vornehmen, der Bund stellt den Kommunen 150 Millionen Euro zur Verfügung.

Im kommenden Jahr stünden Mietpreiserhöhungen um bis zu 15 Prozent im Raum, das wolle man verhindern, hieß es. Zusätzlich habe man über den Sommer ein Modell erarbeitet, das Spitzen bei den Mietpreisen nachhaltig unterbinden soll. "Bei den Mieten werden wir fix eingreifen als Staat, sie steigen zu hoch", erklärte Nehammer (ÖVP) im Vorfeld.

Zufallsgewinne sollen abgeschöpft werden

Auch bei den Gebühren will die Regierung ansetzen. Ob es zu einem Stopp der Gebührenerhöhung kommt oder diese sogar gesenkt werden, steht in den Sternen. Bereits am Wochenende ist durchgesickert, dass Konzerne, die mit fossiler Energie Krisengewinne machen, künftig stärker zur Kasse gebeten werden. Wurde bisher nur der Zufallsgewinn abgeschöpft, wenn er 20 Prozent über dem Durchschnittsgewinn vergangener Jahre lag, soll künftig bereits bei zehn Prozent angesetzt werden, so der Plan.

Zwei Drittel der Österreicher stöhnen unter der Teuerung

Die Teuerung ist in der Zwischenzeit das größte Sorgenkind der Bevölkerung, sie trifft, so eine Imas-Umfrage, zwei Drittel (69 Prozent) der Österreicher hart. Die Preissteigerungen haben das Konsumverhalten deutlich geändert. 22 Prozent meinten, ihr Haushalt sei "sehr stark" von der Teuerung betroffen, 47 Prozent sagten "eher stark". 21 Prozent erklärten, "eher keine" Belastungen zu spüren. Nur fünf Prozent wollen "gar nichts" spüren.